38歲女嘔吐一夜突發腦梗癱瘓　丈夫崩潰：結婚19年都未帶她旅遊

▲女子目前仍在醫院治療。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南洛陽一名38歲女子近日在家照顧兩名年幼孩子期間，因身體不適連續嘔吐一整晚，未料隔天病情急轉直下，突發大面積腦梗塞，緊急開顱手術後雖保住性命，卻陷入失語、癱瘓狀態，已在加護病房治療超過20天仍未脫離險境，事件曝光後引發社會關注。

▲女子先前健康的樣貌。（圖／翻攝自微博，上同）

據《大象新聞》報導，該名女子長期在家擔任全職媽媽，事發當晚出現持續嘔吐症狀，家屬一度以為只是腸胃不適，未立即就醫。隔天女子陸續出現口眼歪斜、肢體無力等異狀，緊急送醫後確診為大血管阻塞，導致大面積腦梗塞，情況相當危急。

▲女子的丈夫痛哭流涕。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，患者屬於相當年輕的腦梗個案，因主要血管阻塞，引發腦部嚴重缺血，已緊急進行開顱手術。雖然術後恢復意識，但目前仍處於失語狀態，並伴隨單側肢體癱瘓，後續復健與治療之路相當漫長。

女子丈夫在病房外受訪時情緒潰堤，哽咽表示結婚19年來，因為生活與經濟壓力，從未帶妻子外出旅遊，「連洛陽都沒離開過」，原本還計畫今年過年帶她去西安，如今卻成了遺憾。他不斷自責，直言「我太喜歡她了，我不能沒有她，我不敢跟孩子們說，我把他們健康的媽媽弄丟了」，甚至希望能用自己的生命換回妻子的健康。

▲夫妻二人先前的合照。（圖／翻攝自微博，上同）

醫師也藉此案例提醒，嘔吐不一定只是腸胃問題，若伴隨劇烈頭痛、頭暈、肢體麻木或語言不清等症狀，可能是腦部病變的警訊。近年腦梗有年輕化趨勢，長期熬夜、壓力大、飲水不足、高油鹽飲食，都可能增加風險，呼籲民眾一旦出現異常症狀務必及早就醫，把握黃金治療時間。