　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

38歲女嘔吐一夜突發腦梗癱瘓　丈夫崩潰：結婚19年都未帶她旅遊

▲女子目前仍在醫院治療。（圖／翻攝自微博）

▲女子目前仍在醫院治療。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南洛陽一名38歲女子近日在家照顧兩名年幼孩子期間，因身體不適連續嘔吐一整晚，未料隔天病情急轉直下，突發大面積腦梗塞，緊急開顱手術後雖保住性命，卻陷入失語、癱瘓狀態，已在加護病房治療超過20天仍未脫離險境，事件曝光後引發社會關注。

▲女子先前健康的樣貌。（圖／翻攝自微博）

▲▼38歲女吐一夜突發腦梗。（圖／翻攝自微博）

▲女子先前健康的樣貌。（圖／翻攝自微博，上同）

據《大象新聞》報導，該名女子長期在家擔任全職媽媽，事發當晚出現持續嘔吐症狀，家屬一度以為只是腸胃不適，未立即就醫。隔天女子陸續出現口眼歪斜、肢體無力等異狀，緊急送醫後確診為大血管阻塞，導致大面積腦梗塞，情況相當危急。

▲女子的丈夫痛哭流涕。（圖／翻攝自微博）

▲女子的丈夫痛哭流涕。（圖／翻攝自微博）

醫師指出，患者屬於相當年輕的腦梗個案，因主要血管阻塞，引發腦部嚴重缺血，已緊急進行開顱手術。雖然術後恢復意識，但目前仍處於失語狀態，並伴隨單側肢體癱瘓，後續復健與治療之路相當漫長。

女子丈夫在病房外受訪時情緒潰堤，哽咽表示結婚19年來，因為生活與經濟壓力，從未帶妻子外出旅遊，「連洛陽都沒離開過」，原本還計畫今年過年帶她去西安，如今卻成了遺憾。他不斷自責，直言「我太喜歡她了，我不能沒有她，我不敢跟孩子們說，我把他們健康的媽媽弄丟了」，甚至希望能用自己的生命換回妻子的健康。

▲▼38歲女吐一夜突發腦梗。（圖／翻攝自微博）

▲▼38歲女吐一夜突發腦梗。（圖／翻攝自微博）

▲夫妻二人先前的合照。（圖／翻攝自微博，上同）

醫師也藉此案例提醒，嘔吐不一定只是腸胃問題，若伴隨劇烈頭痛、頭暈、肢體麻木或語言不清等症狀，可能是腦部病變的警訊。近年腦梗有年輕化趨勢，長期熬夜、壓力大、飲水不足、高油鹽飲食，都可能增加風險，呼籲民眾一旦出現異常症狀務必及早就醫，把握黃金治療時間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

2026兩岸「冷和平」新常態　價格高於價值！川普視台灣為戰略資產

解放軍大清洗旨在清除苗華勢力　效忠擺第一成未來戰略執行隱憂

陸應對2.0關稅戰「分散出口」奏效　2026年重點拉動內需、科技自主

某短劇劇組遭爆「演員80集0片酬」　他嘆：底層演員收入低於外送員

38歲女嘔吐一夜突發腦梗癱瘓　丈夫崩潰：結婚19年都未帶她旅遊

南信大期末考遭洩題　老師誤當成複習卷發下去…學生被召回重考

台學者AI研究習近平健康　幹部接班「科技官僚」或間接信任網路

高市早苗抗議中國稀土出口管制　陸商務部：根源在錯誤言行

川習會牽動今年兩岸發展　張五岳：北京在意美台關係因選舉壓力升溫

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

2026兩岸「冷和平」新常態　價格高於價值！川普視台灣為戰略資產

解放軍大清洗旨在清除苗華勢力　效忠擺第一成未來戰略執行隱憂

陸應對2.0關稅戰「分散出口」奏效　2026年重點拉動內需、科技自主

某短劇劇組遭爆「演員80集0片酬」　他嘆：底層演員收入低於外送員

38歲女嘔吐一夜突發腦梗癱瘓　丈夫崩潰：結婚19年都未帶她旅遊

南信大期末考遭洩題　老師誤當成複習卷發下去…學生被召回重考

台學者AI研究習近平健康　幹部接班「科技官僚」或間接信任網路

高市早苗抗議中國稀土出口管制　陸商務部：根源在錯誤言行

川習會牽動今年兩岸發展　張五岳：北京在意美台關係因選舉壓力升溫

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

賈永婕徒手攀登台北101　挑戰極限大喊「我愛台灣」

大陸熱門新聞

香港隨機攻擊　兇嫌遭警擊斃影片曝

38歲女吐一夜突發腦梗　丈夫崩潰：都未帶她旅遊

價格高於價值！川普視台灣戰略資產　

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

解放軍大清洗旨在清除苗華勢力

陸2026年經濟首要任務　拉動內需與科技自主

短劇圈陰暗面！某劇組遭爆演員80集0片酬

輸太慘！中國乒協擬新策…肖戰任副總教練

陸「棋聖」聶衛平病逝 曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

陸獨居照護App「死了麼」徵改名意見 網腦洞大開：沒逝吧、拼好墓

高市早苗抗議中國稀土出口管制 陸商務部：根源在錯誤言行

紅果2025年度短劇出爐！TOP1創千萬紀錄

老師誤將期末考卷當成複習卷…學生被召回重考

台學者AI研究習近平健康　

更多熱門

相關新聞

新疆駱駝隊重走絲綢之路 歷經5個月徒步抵洛陽遞上「通關文牒」

新疆駱駝隊重走絲綢之路 歷經5個月徒步抵洛陽遞上「通關文牒」

歷時五個多月、徒步近三千公里，一支來自新疆東天山的駱駝隊，沿著古絲綢之路北道一路朝「中原」前進，於今（7）日上午抵達河南洛陽定鼎門。進入洛陽古城後，駱駝隊以仿古儀式遞上象徵過路許可的「通關文牒」，重現古代絲路商隊入城情境，吸引大批民眾圍觀。

酸液洗下體　護理師狂虐癱瘓男

酸液洗下體　護理師狂虐癱瘓男

罕見奇觀！他拍下老君山「仙氣罩頂」

罕見奇觀！他拍下老君山「仙氣罩頂」

母愛撐到最後一刻　警民募款助癱子母子暫渡難關

母愛撐到最後一刻　警民募款助癱子母子暫渡難關

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

關鍵字：

腦梗洛陽癱瘓

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面