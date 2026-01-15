　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

某短劇劇組遭爆「演員80集0片酬」　他嘆：底層演員收入低於外送員

▲中國短劇近幾年在影視圈打出一片市場。（圖／翻攝自小紅書，下同）

▲中國短劇近幾年在影視圈打出一片市場。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州近日有玄幻短劇劇組被爆出，在招募主演時要求「80集拍攝零片酬」，僅提供食宿與所謂「累積作品經驗」，相關內容曝光後引發輿論譁然，也再度掀起外界對短劇產業壓榨基層演員的質疑。

據《瀟湘晨報》報導，該劇組以「互勉拍戲」名義招募主演，拍攝內容為奇幻題材短劇，預計5至7天完成80集拍攝，但合約明載不支付任何片酬，只負責基本食宿。多名業內人士直言，這類條款形同「公開白嫖新人」，演員需承受日均超過18小時的高強度拍攝，實際休息時間甚至不足3小時，卻毫無報酬保障。

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

除了「零片酬」爭議，短劇圈欠薪問題也頻頻浮上檯面。演員蕭文宇曾遭拖欠片酬約5萬至10萬元長達半年（人民幣，下同），最終在自己主演的短劇《後宮雁》評論區公開質問「片酬結了嗎你就上？」引發關注，才在24小時內追回欠款。他自嘲是「背井離鄉的短劇民工」，道出不少基層演員的無奈。

類似案例並非個案，演員伍怡橋、謝海燕等人也控訴投資方跑路或長期拖欠薪資；41歲演員於清斌則表示，遭製片方拒接電話，甚至被威脅「再催就算有錢也不給」，讓不少演員對維權心生畏懼。

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼2025年全球「短劇」收入將達110億美元。（圖／翻攝自小紅書）

業界人士指出，短劇行業收入結構嚴重兩極化，頭部演員日薪可達1.5萬至3萬元，一部戲6天進帳逾10萬元；一般主演約2000至5000元，群演或老年角色則僅有80至500元，底層演員實際收入甚至低於外送員。

此外，行業內約七成拍攝項目僅靠口頭約定，演員往往需先行墊付交通與住宿費，殺青後尾款被拖欠已成常態。即便走上法律途徑，維權時間至少三個月起跳，律師費卻可能高於欠薪金額，部分資方還透過空殼公司轉移資產，導致勝訴也難以執行。

▲中國短劇演員平均日薪。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲中國短劇演員平均日薪。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

在高強度、低保障的環境下，新人常被迫接受「零片酬換曝光」，談判空間極小。有演員坦言，若要求簽正式合約或提出異議，隨時可能被換角。調查顯示，超過七成網友表態願意抵制欠薪資方作品，呼籲建立行業黑名單及第三方資金監管機制。

業界人士分析，短劇產業爆發式成長的背後，正以透支勞動者權益為代價，「無片酬招募」與集體討薪事件，凸顯監管滯後與勞資關係失衡的結構性問題，如何補上制度缺口，已成短劇產業無法迴避的課題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

2026兩岸「冷和平」新常態　價格高於價值！川普視台灣為戰略資產

解放軍大清洗旨在清除苗華勢力　效忠擺第一成未來戰略執行隱憂

陸應對2.0關稅戰「分散出口」奏效　2026年重點拉動內需、科技自主

某短劇劇組遭爆「演員80集0片酬」　他嘆：底層演員收入低於外送員

38歲女嘔吐一夜突發腦梗癱瘓　丈夫崩潰：結婚19年都未帶她旅遊

南信大期末考遭洩題　老師誤當成複習卷發下去…學生被召回重考

台學者AI研究習近平健康　幹部接班「科技官僚」或間接信任網路

高市早苗抗議中國稀土出口管制　陸商務部：根源在錯誤言行

川習會牽動今年兩岸發展　張五岳：北京在意美台關係因選舉壓力升溫

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

2026兩岸「冷和平」新常態　價格高於價值！川普視台灣為戰略資產

解放軍大清洗旨在清除苗華勢力　效忠擺第一成未來戰略執行隱憂

陸應對2.0關稅戰「分散出口」奏效　2026年重點拉動內需、科技自主

某短劇劇組遭爆「演員80集0片酬」　他嘆：底層演員收入低於外送員

38歲女嘔吐一夜突發腦梗癱瘓　丈夫崩潰：結婚19年都未帶她旅遊

南信大期末考遭洩題　老師誤當成複習卷發下去…學生被召回重考

台學者AI研究習近平健康　幹部接班「科技官僚」或間接信任網路

高市早苗抗議中國稀土出口管制　陸商務部：根源在錯誤言行

川習會牽動今年兩岸發展　張五岳：北京在意美台關係因選舉壓力升溫

台積電ADR大漲4.44％！　「晶片關稅豁免」激勵美股全收紅

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅15%不疊加

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

【3字頭請別輕易嘗試】妹妹展示3秒穿外套動作超流暢！

大陸熱門新聞

香港隨機攻擊　兇嫌遭警擊斃影片曝

38歲女吐一夜突發腦梗　丈夫崩潰：都未帶她旅遊

價格高於價值！川普視台灣戰略資產　

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

解放軍大清洗旨在清除苗華勢力

陸2026年經濟首要任務　拉動內需與科技自主

短劇圈陰暗面！某劇組遭爆演員80集0片酬

輸太慘！中國乒協擬新策…肖戰任副總教練

陸「棋聖」聶衛平病逝 曾對戰日本棋手11連勝！開啟「聶炫風」時代

陸獨居照護App「死了麼」徵改名意見 網腦洞大開：沒逝吧、拼好墓

高市早苗抗議中國稀土出口管制 陸商務部：根源在錯誤言行

紅果2025年度短劇出爐！TOP1創千萬紀錄

老師誤將期末考卷當成複習卷…學生被召回重考

台學者AI研究習近平健康　

更多熱門

相關新聞

串流收視週榜／《咒術迴戰3》全球第2收視新霸主！

串流收視週榜／《咒術迴戰3》全球第2收視新霸主！

2026剛開年串流收視馬上洗牌！首先是日本動畫《咒術迴戰》第3季「死滅迴游」才剛開播，就奪下Netflix全球非英語劇週榜第2名。日本收視女王松嶋菜菜子睽違10年再度主演日劇《米之女》吸引台粉朝聖。韓劇《韓國製造》、《模範計程車》持續霸榜。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

11歲女童星拍短劇演「替嫁新娘」！陸網怒檢舉下架

11歲女童星拍短劇演「替嫁新娘」！陸網怒檢舉下架

13歲男泡澡20分鐘腦出血　醫：男性常泡恐不孕

13歲男泡澡20分鐘腦出血　醫：男性常泡恐不孕

紅果2025年度短劇出爐！TOP1創千萬紀錄

紅果2025年度短劇出爐！TOP1創千萬紀錄

串流收視週榜／《驕陽似我》宋威龍帥到出圈

串流收視週榜／《驕陽似我》宋威龍帥到出圈

關鍵字：

短劇柯淳零片酬演員河南鄭州

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面