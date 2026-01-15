某短劇劇組遭爆「演員80集0片酬」　他嘆：底層演員收入低於外送員

▲中國短劇近幾年在影視圈打出一片市場。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州近日有玄幻短劇劇組被爆出，在招募主演時要求「80集拍攝零片酬」，僅提供食宿與所謂「累積作品經驗」，相關內容曝光後引發輿論譁然，也再度掀起外界對短劇產業壓榨基層演員的質疑。

據《瀟湘晨報》報導，該劇組以「互勉拍戲」名義招募主演，拍攝內容為奇幻題材短劇，預計5至7天完成80集拍攝，但合約明載不支付任何片酬，只負責基本食宿。多名業內人士直言，這類條款形同「公開白嫖新人」，演員需承受日均超過18小時的高強度拍攝，實際休息時間甚至不足3小時，卻毫無報酬保障。

除了「零片酬」爭議，短劇圈欠薪問題也頻頻浮上檯面。演員蕭文宇曾遭拖欠片酬約5萬至10萬元長達半年（人民幣，下同），最終在自己主演的短劇《後宮雁》評論區公開質問「片酬結了嗎你就上？」引發關注，才在24小時內追回欠款。他自嘲是「背井離鄉的短劇民工」，道出不少基層演員的無奈。

類似案例並非個案，演員伍怡橋、謝海燕等人也控訴投資方跑路或長期拖欠薪資；41歲演員於清斌則表示，遭製片方拒接電話，甚至被威脅「再催就算有錢也不給」，讓不少演員對維權心生畏懼。

業界人士指出，短劇行業收入結構嚴重兩極化，頭部演員日薪可達1.5萬至3萬元，一部戲6天進帳逾10萬元；一般主演約2000至5000元，群演或老年角色則僅有80至500元，底層演員實際收入甚至低於外送員。

此外，行業內約七成拍攝項目僅靠口頭約定，演員往往需先行墊付交通與住宿費，殺青後尾款被拖欠已成常態。即便走上法律途徑，維權時間至少三個月起跳，律師費卻可能高於欠薪金額，部分資方還透過空殼公司轉移資產，導致勝訴也難以執行。

▲中國短劇演員平均日薪。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

在高強度、低保障的環境下，新人常被迫接受「零片酬換曝光」，談判空間極小。有演員坦言，若要求簽正式合約或提出異議，隨時可能被換角。調查顯示，超過七成網友表態願意抵制欠薪資方作品，呼籲建立行業黑名單及第三方資金監管機制。

業界人士分析，短劇產業爆發式成長的背後，正以透支勞動者權益為代價，「無片酬招募」與集體討薪事件，凸顯監管滯後與勞資關係失衡的結構性問題，如何補上制度缺口，已成短劇產業無法迴避的課題。