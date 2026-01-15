　
大陸 大陸焦點 特派現場

台學者AI研究習近平健康　幹部接班「科技官僚」或間接信任網路

▲政大國關中心於今15日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。（圖／記者任以芳攝）

▲政大國關中心於今15日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

大陸邁向「十五五」規劃與二十一大的人事調整期，領導人的健康與接班規畫成為全球焦點。政大國關中心於今（15）日舉辦論壇，中研院研究員蔡文軒發利用 AI 技術監控習近平生理特徵與「動態步態」，研究顯示，習近平在2023年後健康狀況相對穩定，為其長期執政有生理支撐。預計2027年中共「二十一大」將出現人事大洗牌，「科技官僚」成為接班梯隊的新核心。政大國關中心兼任研究員林德昇則認為，核心親信舉薦人才建立「間接信任網路」將是觀察重點。

政大國關中心、東亞所與中共雜誌研究社於今15共同日舉辦「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」。場次一由政大東亞所榮譽教授邱坤玄主持，國關中心主任王信賢引言。分享內容有中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒分析「黨政情勢總結與預判」、國防安全研究院副研究員林雅鈴分析「經濟情勢總結與預判」、國立政治大學東亞研究所教授王韻分析「社會情勢總結與預判」，政大國關中心兼任研究員林德生與會總結。

隨著2026年「十五五」規劃開局，中共內部人事調整與經濟政策走向引發外界高度關注，近期大規模軍隊清洗也是研究重點。中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒指出，針對去年開始解放軍將領遭大規模清洗，反映了獨裁體制下的「保衛者困境」。

正如1930年代史達林對蘇聯紅軍的侵蝕，獨裁者面臨兩難，軍隊戰鬥力過強可能威脅其個人安全，削弱戰鬥力雖會增加國防風險，卻是獨裁者在確保自身權力絕對安全下的「理性選擇」。個人權力的威脅感如果高於對台作戰能力的考量，寧可忍受軍隊暫時「不會打仗」，也不願承擔將領擁兵自重的風險。

談及大陸官場幹部接班，蔡文軒指出，習近平時期幹部晉升的「年齡門檻」趨於僵化，近年高度要求「政治忠誠度」遠高於社會年輕化。

▲▼ AI研究習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ AI研究習近平 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 蔡文軒與研究團隊從2013年搜集《央視》公開新聞畫面，以AI（人工智慧）分析習近平的情緒變化與健康。（圖／記者任以芳攝）

他也舉出數據，大陸官員想在仕途上有所突破，42歲左右必須達到正廳級，否則難以進入更高的領導層級，這種趨勢導致幹部老化問題持續，也反映目前中共選拔人才核心邏輯在於塑造個人合法性與絕對服從，而非專業或年齡考量。

另外，接班問題也牽涉習近平健康狀態，蔡文軒與研究團隊從2013年搜集《央視》公開新聞畫面，以AI（人工智慧）模型推估習近平健康情況（如心跳、脈搏、體溫）。數據顯示習近平在2019年至2020年間健康曾出現波動，但2023年後相對平穩。

蔡文軒指出，目前的技術重點在於模擬「動態行走」的模型，「我們家請骨科醫師或者復健科醫師來看習近平身體狀況變化，走路的姿態是很重要健康指標，估計今年年中可以克服，修復他走路動態圖。」

「從目前的資料來看，其健康狀況在2023年後並無重大異常」，蔡文軒表示，這也為習近平長期執政提供生理上的支撐。

談及政治治理層面，蔡文軒分析，習近平對穩定與安全的極致追求，集中體現在對軍隊的大規模清洗上。這場針對31集團軍及多位高級將領的整肅，可以解讀為獨裁體制下的「保衛者困境」。從歷史經驗來看，與1930年代史達林對紅軍的大清洗如出一轍。獨裁者陷入一種兩難，既需要強大的軍事力量保衛國家，又恐懼將領因能力過強、威望過高而威脅自身權力。

蔡文軒說，「軍隊太會打仗，對獨裁者是一個威脅，軍隊如果被清洗掉，確實比較不會打仗，獨裁者可以承受的這個風險，因為我不一定要發動戰爭。」

最後，探討大陸未來接班佈局，蔡文軒認為，2027年中共「二十一大」可能成為人事體制的重大轉折點，李強與蔡奇預計因年齡考量或階段性任務完成而逐步淡出，「科技官僚」極有可能大規模進入領導層。主要原因，一是符合大陸當前轉型為科技驅動型經濟的發展戰略，能提供實質的技術治理能力，其次是「比較好控制」。

政大國關中心兼任研究員林德昇總結指出，針對未來「二十一大」領導層動向，習近平繼續連任已幾無懸念，但現階段幹部老化將是不可避免的趨勢，「可能近70歲左右的成員可能繼續來參與高層的決策，還是有可能性。」

另外，大陸官場幹部接班問題，林德昇有不同看法，習近平過去人脈網路難以覆蓋自己新認識的各界精英，未來會出現「間接信任網路」，比如依賴蔡奇或李強等親信推薦的特定領域高端幹部。

林德昇認為，由核心幕僚推薦，進而建構各別派系網路的模式，將成為未來人事更迭的重要特徵。這種權力運作邏輯是否會進一步影響大陸未來政策導向，將是外界關注的重點。

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

