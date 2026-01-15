　
地方 地方焦點

桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動　聚焦三大產業轉型

▲桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動

▲桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局局長候佳齡15日出席「A8桃園智慧產業加速器」招募說明會表示，A8加速器基地以「AI 數位轉型」為發展核心，聚焦於「智慧製造」、「智慧醫療」及「綠色科技」三大領域，打造企業與新創的交流平台，為新創提供接軌市場與商務拓展的機會，即起迄1月29日邀請具潛力的新創團隊報名參與。

青年局指出，該局轄下青創基地及加速器，近3年已輔導超過300組青創團隊，累計取得超過3億元創業資金，逐步建立完善的青創生態圈，打造一條龍式的創業輔導服務。從青創資源中心的基礎諮詢開始，延伸至各主題青創基地的育成，協助新創團隊穩健成長，最終進入加速器基地，加速成熟團隊的商務拓展。

▲桃園市A8桃園智慧產業加速器招募啟動

▲A8加速器入口廊道及LOGO牆。（圖／青年局提供）

侯佳齡說，青年局長期與產官學研夥伴攜手合作，推動青年創業基地、創新競賽及國際鏈結計畫，透過跨域合作，協助具潛力的新創團隊找到實證場域、企業導師與資金等關鍵資源，逐步落實新創政策。

A8加速器基地去（114）年已成功輔導13組新創團隊，與研華、盛弘醫藥、復盛應用科技、濾能等上市櫃及在地企業進行場域驗證，透過企業導師與陪跑機制，協助團隊完成技術與商業可行性驗證。期間亦陪伴團隊達成多項重要成果，包括賦語科技（Bytelingo）完成2,500萬元天使輪募資；摩絡人工智慧（Morale AI）加入國際加速器Plug and Play，並與市府團隊共同前往美國參與P&P 2025矽谷夏季高峰會；介觀生醫（mesoViewCo., Ltd.）則於2025 Meet Taipei創新創業嘉年華「Meet Neo Star Demo Show」中榮獲貳獎，並取得相關行銷資源。

