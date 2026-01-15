　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸獨居照護App「死了麼」徵改名意見　網腦洞大開：沒逝吧、拼好墓

▲▼陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」。（圖／翻攝微博）

▲陸獨居安全APP「死了麼」更名。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸一款獨居照護應用程式「死了麼」日前因名稱過於直接引發熱議，雖在短時間內衝上付費榜首，仍引起輿論不小爭議。對此，團隊宣佈正式更名為「Demumu」，並同步對外徵集全新的中文名稱。消息曝光後，網友集體發揮創意，各式帶有黑色幽默的命名提案在微博上快速擴散，讓這款App再次成為話題焦點。

《極目新聞》報導，近日，一款名為「死了麼」的App爆火，該App定位為輕量化獨居安全工具，用戶需每日手動簽到，若連續多日未簽到，系統會自動向預設的緊急聯繫人發送郵件提醒。

▲死了麼App在官微上公開徵集新中文名稱。（圖／翻攝微博）

▲死了麼App在官微上公開徵集新中文名稱。（圖／翻攝微博）

據了解，定價為8元人民幣（約36元新台幣）的死了麼App曾於1月10日凌晨1時登頂中國區App Store付費應用總榜。然而，「名稱」爭議也隨之而來，輿論風暴讓該公司必須正視其帶來的負面效益。

對此，該App於13日正式更名為「Demumu」，創辦人郭先生表示，更名一方面是考量外界對原名稱的輿論壓力，另一方面也為產品未來推向海外市場預作準備。

「Demumu」為團隊自行創造的詞彙，其中「De」取自英文「Death」，延續原本圍繞生死議題的產品核心概念，「mumu」則希望營造較為親切、可愛的感受，以降低使用者的心理壓力。

▲▼陸獨居安全APP「死了麼」爆紅　名稱卻被批評「不吉利」。（圖／翻攝微博）

▲「死了麼」改名為「Demumu」。（圖／翻攝微博）

更名消息公佈後，官方昨（14）晚再度發文，公開向網友徵集新的中文名稱，並提供現金獎勵吸引外界參與。貼文發布後短時間內湧入大量留言，截至今（15）日上午，已有逾千則回應留言，熱門提案包括「拼好墓」、「明天見」、「平安簽」、「就不死」、「活著呢」等，引起網友熱烈討論與轉傳。

此前，「死了麼」因名稱過於直白、帶有不吉利聯想，在網路上引發爭議；也有使用者認為其功能設計貼近獨居族群實際需求。

該App使用前須先設定緊急聯絡人，使用者每日完成簽到，若連續多日未簽到，系統將自動以電子郵件通知聯絡人，提醒留意使用者近況。隨著更名與品牌調整，「Demumu」後續定位與市場反應仍有待觀察。

「死了麼」挨轟不吉利！團隊公告要改名了

「死了麼」挨轟不吉利！團隊公告要改名了

中國大陸蘋果App Store近日出現一款名為「死了麼」的App衝上排行榜第一名，引發高度關注與爭議。部分網友認為名稱過於不吉利，因而在網路上引發爭議。對此，該團隊回應，App將在即將推出的新版本中更名為Demumu。

陸獨居APP「死了麼」爆紅　被批不吉利

陸獨居APP「死了麼」爆紅　被批不吉利

台灣人講話比中國人更好理解？　網點出差異

台灣人講話比中國人更好理解？　網點出差異

大票人冷爆「一查手機低溫超可怕」　！氣象粉專揭冷知識

大票人冷爆「一查手機低溫超可怕」　！氣象粉專揭冷知識

ChatGPT「應用程式商店」開張！

ChatGPT「應用程式商店」開張！

獨居安全App更名死了麼Demumu中文名稱

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

