陳其邁親筆信曝光！給台灣：民主與進步是我們對妳的承諾

▲陳其邁親筆寫給台灣的信。

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨12日公布最新競選廣告《給台灣一封信》。影片上線時，特別搭配FB粉專聊天機器人小遊戲，網友有機會收到陳其邁、吳怡農等人寫給台灣的一封信。其中，陳其邁在寫給台灣的「手寫親筆信」中感性寫道，「民主與進步是我們對妳的承諾」。

民進黨12日公布競選影片《給台灣一封信》三支系列廣告，影片針對北中南有不同版本、場景，影片中路過⺠眾寫下給台灣的話，接力寫成給台灣的三封信。

影片特別搭配FB粉專的聊天機器人，歡迎民眾到民進黨粉專體驗。只要在影片下方留言「護國保台」，就有機會收到陳菊、陳其邁、游錫堃、吳怡農等民進黨知名人物的信件，也可以收到來自家鄉的「2020護國保台指南」，號召台灣人找回愛台灣的熱情，並鼓勵選民1/11出來投票，用政黨票守護台灣。

事實上，這幾封綠營大咖的信件，都是真實的「親筆信」，最後再經由後製完成。其中，陳其邁的「親筆手寫信」中寫到，「給台灣：民主與進步，市我們對妳的承諾。和平與繁榮市我們對妳的信念。自由是妳的血脈，多元是妳的色彩。」

陳其邁最後感性「告白」台灣，「我們會用一生，守護妳的美麗。」

▼網友上民進黨臉書粉專在影片貼文留言「護國保台」，就有機會收到陳其邁寫給台灣的信。（圖／翻攝自民進黨臉書）

