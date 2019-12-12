韓國瑜張嘉郡聯合競選總部成立　韓國瑜：手臂彎內不彎出

▲韓國瑜、張嘉郡異口同聲，幫雲林農漁產品打開外銷市場，發展觀光，讓貨出得去、人進得來，台灣發大財。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡，12日下午在北港鎮舉辦「北港鎮競選聯合服務處暨後援會成立大會」，總統候選人韓國瑜到場表示，韓國瑜、張嘉郡一定會幫雲林農漁產品打開外銷市場，發展觀光，讓貨出得去、人進得來，台灣發大財，張嘉郡說，將全力爭取台78甲快速公路開通，促進北港宗教觀光旅遊。

總統候選人韓國瑜、雲林立委候選人張嘉郡競選聯合服務處成立大會「嘉郡邀請您，逗陣來相挺」，張嘉郡表示，鄉親支持她再度進入立法院，將爭打造「北港—水林—口湖」觀光動線，以建構觀光五分車帶引遊客暢遊觀光熱點，打造北港媽祖文化產業鏈、推動農業加值園區等，另萬有紙廠舊址不得設置高汙染工廠，她會全力爭取開闢台78甲線快速道路，健全雲林西南區交通網的最後一塊拼圖。

韓國瑜說，當30多年雲林女婿從有頭髮做到沒頭髮，目前並未在高雄購置房地產，休假依然大多回到雲林，雲林人最團結，手臂彎內不彎出，自己人挺自己人，北港需要建設，如果有宗教博物館非常好，未來台灣觀光需要提升，貨賣得出去人進得來，台灣發大財，花生、水產、農作物也好，雲林是農業大縣，重點是需要通路，至少要達到30％外銷。

張嘉郡指出，北港鄉親對未來建設發展的期望，包括，全力爭取實現已談多年的北港通往虎尾的台78甲線快速道路；遷移興建北港鎮立托兒所，照顧幼兒讓家長放心；整頓府番公墓，照顧百姓的身後事；北港媽祖醫院重劃區荒廢多年，妥善規劃運用帶動地方繁榮；台糖土地開發觀光，莫讓繼續閒置荒廢。

▲韓國瑜、張嘉郡異口同聲，幫雲林農漁產品打開外銷市場，發展觀光，讓貨出得去、人進得來，台灣發大財。（圖／記者蔡佩旻攝）

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