　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

太珍貴了！「手工畫」看板在蔡英文台南競總　國寶職人顏振發一筆筆繪出

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國寶級電影看板師顏振發，要為民進黨總統、副總統候選人競選總部成立大會手工繪製廣告看板，打造蔡英文台南競總新亮點，黃偉哲市長表示感謝。（圖／翻攝全美今日戲院手繪看板文創研習營）

▲國寶級電影看板師顏振發，要為民進黨總統、副總統候選人競選總部成立大會手工繪製廣告看板，打造蔡英文台南競總新亮點，黃偉哲市長表示感謝。（圖／翻攝全美今日戲院手繪看板文創研習營）

記者林悅／台南報導

你注意到了嗎？熱鬧的台南市西門路上，蔡英文台南競選總部外，已經搭起木製看板，國寶級電影看板師顏振發老師，要為民進黨總統、副總統候選人蔡英文、賴清德手工繪製競選看板，打造蔡英文台南競總新亮點。

電影看板曾是許多5、60年代台灣人的共同記憶，當時的電影廣告，都是由電影看板師，依電影劇照，用油畫方式畫在大型木頭框的畫布上，再以拼接方式，掛在戲院正面，但在現代的社會，這種傳統手繪看板幾乎已被新的印刷技術所全面取代，獨剩台南全美戲院和幾個零星地，仍保有這個傳統，而顏振發老師，則是目前仍在做人工手繪電影看板的代表性人物，他為了保留這份傳統電影看板手繪技藝，還在全美戲院熱心開課，教導有興趣的年青朋友作畫，大家都叫他「顏老師」。

搬著階梯、提著漆桶爬上爬下，國寶級電影看板師顏振發老師，主動向蔡英文台南競總請纓，願意為蔡英文、賴清德兩位總統、副總統候選人繪製競選總部成立大會廣告看板，要用50年繪製電影看板的經驗，為蔡英文台南競總打造城市新亮點。

▲國寶級電影看板師顏振發，要為民進黨總統、副總統候選人競選總部成立大會手工繪製廣告看板，打造蔡英文台南競總新亮點，黃偉哲市長表示感謝。（圖／翻攝全美今日戲院手繪看板文創研習營）

此一消息披露，許多網友都在「全美今日戲院手繪看板文創研習營」臉書粉專留言表達支持肯定之意，網友們說：「政治可以少點謾罵，多點文創的最好示範」、「太棒了，顏大師的手繪看板可以說是藝術經典了」、「 衝高小英的票也可以讓韓導領不到補助款，用這招拉票超有效！」、「 真的很重視設計和原創這塊」、「師傅超強！很期待成品」、「 超級大師出手！」、「 顏振發師傅真的是國寶！畫的好棒」…。

小英競總主委的市長黃偉哲，除感謝顏振發外，並表示12月14日蔡英文台南競選總部舉辦成立大會暨創意園遊會，歡迎大家一起來參加，並欣賞顏老師的作品。

ET快訊
直播／遠航無預警宣布12/13停業　民航局召開記者會說明
「不負責任！」合庫怒斥遠航　放貸「曝險」22億元急尋張綱維出
遠航停業早有跡象！知情人士爆：董事長張綱維2周前就失聯
韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬贍養費卻「愛上自家空姐
遠航停業旅客急問退票！失業地勤面露無奈　與民眾溝通過程火爆
遠航突倒閉！1024名員工過年前慘遭解雇　勞動部司長說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張善政稱蔡韓賭盤已呈PK盤　民進黨團轟：包庇犯罪救選情

陳其邁親筆信曝光！給台灣：民主與進步是我們對妳的承諾

「愛情摩天輪」設計圖曝光！進度停擺交通部　高市府怨：卡韓

小三說？　張善政：那是周玉蔻說的！真是天方夜譚

太珍貴了！「手工畫」看板在蔡英文台南競總　國寶職人顏振發一筆筆繪出

韓國瑜成遠航停飛受災戶　13日飛金門班機被卡到

賴清德為張銘祐四度站台　 批羅明才「只考慮到自己的未來」

韓國瑜張嘉郡聯合競選總部成立　韓國瑜：手臂彎內不彎出

韓國瑜拒外縣市人參加罷韓遊行　陳其邁酸怕東怕西：憲法保障集會遊行權

勞動局最快明天赴遠航勞檢　賴香伶：將協助千名員工組織自救會

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

張善政稱蔡韓賭盤已呈PK盤　民進黨團轟：包庇犯罪救選情

陳其邁親筆信曝光！給台灣：民主與進步是我們對妳的承諾

「愛情摩天輪」設計圖曝光！進度停擺交通部　高市府怨：卡韓

小三說？　張善政：那是周玉蔻說的！真是天方夜譚

太珍貴了！「手工畫」看板在蔡英文台南競總　國寶職人顏振發一筆筆繪出

韓國瑜成遠航停飛受災戶　13日飛金門班機被卡到

賴清德為張銘祐四度站台　 批羅明才「只考慮到自己的未來」

韓國瑜張嘉郡聯合競選總部成立　韓國瑜：手臂彎內不彎出

韓國瑜拒外縣市人參加罷韓遊行　陳其邁酸怕東怕西：憲法保障集會遊行權

勞動局最快明天赴遠航勞檢　賴香伶：將協助千名員工組織自救會

快訊／南山代理董座尹崇堯人事案駁回　金管會要求重找新人選

宜蘭鴨產業食農教育扎根　首站選定三星國小

宜蘭黃金醃蘿蔔初體驗　蘇澳鎮長林明哲邀您品嘗頂寮蘿蔔好滋味！

「泥巴叔叔」每看必哭！朱宗慶打擊樂團歲末壓軸　苗栗巡演最終站

快訊／無預警停業！遠航高層鞠躬致歉：早上就聯繫不到張綱維

羽球年終賽／戴資穎逆轉退依瑟儂　首勝開張挺進4強還有機會

張善政稱蔡韓賭盤已呈PK盤　民進黨團轟：包庇犯罪救選情

YouTube再修社群規範　遏止平台騷擾行為、違者最重被終止頻道

大專棒聯／中信8上失誤奉送4分　大同6比2退中信率先逃過降級

國內首家「文化科技種子基金」成立　施振榮再披戰袍任「科文双融」董事長

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

童仲彥創新政黨金色力量　強打推動性專區

謝龍介：台南立委突破1席　韓國瑜就當選

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

ET民調／分裂投票　韓國瑜最危險

自由時報民調／蔡53.12％、韓15.47％

賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假民調

小英幕僚：韓拖時間讓辯論泡湯　把責任賴蔡頭上

蔡贏韓450萬票？李佳芬：一個笑話

從政理念遭質疑　小燈泡媽PO與馬英九影片

專訪高虹安／那天被郭董關禁閉30分鐘

韓國瑜嗆罷韓遊行　尹立5點回應：裝可憐

賴香伶：要對張綱維限制出境

更多熱門

相關新聞

陳其邁親筆信曝光！給台灣：民主與進步是我們對妳的承諾

陳其邁親筆信曝光！給台灣：民主與進步是我們對妳的承諾

民進黨12日公布最新競選廣告《給台灣一封信》。影片上線時，特別搭配FB粉專聊天機器人小遊戲，網友有機會收到陳其邁、吳怡農等人寫給台灣的一封信。其中，陳其邁寫給台灣的「手寫親筆信」中感性寫道，「民主與進步是我們對妳的承諾」。

韓國瑜成遠航停飛受災戶　13日飛金門被卡到

韓國瑜成遠航停飛受災戶　13日飛金門被卡到

韓國瑜張嘉郡聯合競選總部成立

韓國瑜張嘉郡聯合競選總部成立

韓國瑜拒外縣市人參加罷韓遊行　陳其邁酸怕東怕西：憲法保障集會遊行權

韓國瑜拒外縣市人參加罷韓遊行　陳其邁酸怕東怕西：憲法保障集會遊行權

小學生罵「你很韓國瑜」　陳其邁笑：好好做！做不好會被嘲笑

小學生罵「你很韓國瑜」　陳其邁笑：好好做！做不好會被嘲笑

關鍵字：

國寶顏振發手工繪製競選看板2020大選

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面