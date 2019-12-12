太珍貴了！「手工畫」看板在蔡英文台南競總　國寶職人顏振發一筆筆繪出

▲國寶級電影看板師顏振發，要為民進黨總統、副總統候選人競選總部成立大會手工繪製廣告看板，打造蔡英文台南競總新亮點，黃偉哲市長表示感謝。（圖／翻攝全美今日戲院手繪看板文創研習營）

記者林悅／台南報導

你注意到了嗎？熱鬧的台南市西門路上，蔡英文台南競選總部外，已經搭起木製看板，國寶級電影看板師顏振發老師，要為民進黨總統、副總統候選人蔡英文、賴清德手工繪製競選看板，打造蔡英文台南競總新亮點。

電影看板曾是許多5、60年代台灣人的共同記憶，當時的電影廣告，都是由電影看板師，依電影劇照，用油畫方式畫在大型木頭框的畫布上，再以拼接方式，掛在戲院正面，但在現代的社會，這種傳統手繪看板幾乎已被新的印刷技術所全面取代，獨剩台南全美戲院和幾個零星地，仍保有這個傳統，而顏振發老師，則是目前仍在做人工手繪電影看板的代表性人物，他為了保留這份傳統電影看板手繪技藝，還在全美戲院熱心開課，教導有興趣的年青朋友作畫，大家都叫他「顏老師」。

搬著階梯、提著漆桶爬上爬下，國寶級電影看板師顏振發老師，主動向蔡英文台南競總請纓，願意為蔡英文、賴清德兩位總統、副總統候選人繪製競選總部成立大會廣告看板，要用50年繪製電影看板的經驗，為蔡英文台南競總打造城市新亮點。

此一消息披露，許多網友都在「全美今日戲院手繪看板文創研習營」臉書粉專留言表達支持肯定之意，網友們說：「政治可以少點謾罵，多點文創的最好示範」、「太棒了，顏大師的手繪看板可以說是藝術經典了」、「 衝高小英的票也可以讓韓導領不到補助款，用這招拉票超有效！」、「 真的很重視設計和原創這塊」、「師傅超強！很期待成品」、「 超級大師出手！」、「 顏振發師傅真的是國寶！畫的好棒」…。

小英競總主委的市長黃偉哲，除感謝顏振發外，並表示12月14日蔡英文台南競選總部舉辦成立大會暨創意園遊會，歡迎大家一起來參加，並欣賞顏老師的作品。