快訊／阿蘇火山宣布「封鎖火山口參觀區」　直到救出失蹤者！

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇火山中岳第一火山口20日發生觀光直升機墜毀意外，機上3人至今下落不明，且因火山口地形與火山氣體濃度等因素，嚴重影響救援進度。阿蘇市長松嶋和子22日中午親赴火山口視察後宣布，在搜救出所有失蹤者前，將持續封閉火山口參觀區。

▲阿蘇市長松嶋和子宣布，在尋獲失蹤的3人前，將封鎖火山口參觀區域。（圖／記者周湘芸攝）

根據《熊本放送》報導，阿蘇市長松嶋和子在接受媒體採訪時表示，「目前火山氣體和水蒸氣讓現場視線非常差，情況相當嚴峻，將繼續與相關單位合作，全力投入救援行動。」

她同時強調，雖然對前來觀光的遊客感到非常抱歉，但救人仍是第一優先，在完成搜救任務前，將會持續封鎖火山口參觀區域。

阿蘇中岳第一火山口向來是該地區最具代表性的觀光景點，每年吸引大量遊客前往一睹活火山的壯闊景象。松嶋坦言，「中岳第一火口是阿蘇市最希望讓大家觀賞的地方，發生這種事只能用震驚來形容。」

警方21日派出先遣隊到靠近火山口位置視察實際情況，國土交通省22日也派出調查官到場調查，反覆確認現場條件是否適合展開搜索任務。然而由於直升機殘骸是在火山口內被發現，這也是阿蘇火山第一次發生火山口墜機事件，從未有人實際進入火山口，因此失蹤者搜索與機體殘骸回收作業究竟如何在保障救難人員的安全下展開，仍是未知數。