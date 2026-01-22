　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／阿蘇火山宣布「封鎖火山口參觀區」　直到救出失蹤者！

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇火山中岳第一火山口20日發生觀光直升機墜毀意外，機上3人至今下落不明，且因火山口地形與火山氣體濃度等因素，嚴重影響救援進度。阿蘇市長松嶋和子22日中午親赴火山口視察後宣布，在搜救出所有失蹤者前，將持續封閉火山口參觀區。

▲▼阿蘇火山。（圖／記者周湘芸攝）

▲阿蘇市長松嶋和子宣布，在尋獲失蹤的3人前，將封鎖火山口參觀區域。（圖／記者周湘芸攝）

根據《熊本放送》報導，阿蘇市長松嶋和子在接受媒體採訪時表示，「目前火山氣體和水蒸氣讓現場視線非常差，情況相當嚴峻，將繼續與相關單位合作，全力投入救援行動。」

她同時強調，雖然對前來觀光的遊客感到非常抱歉，但救人仍是第一優先，在完成搜救任務前，將會持續封鎖火山口參觀區域。

阿蘇中岳第一火山口向來是該地區最具代表性的觀光景點，每年吸引大量遊客前往一睹活火山的壯闊景象。松嶋坦言，「中岳第一火口是阿蘇市最希望讓大家觀賞的地方，發生這種事只能用震驚來形容。」

警方21日派出先遣隊到靠近火山口位置視察實際情況，國土交通省22日也派出調查官到場調查，反覆確認現場條件是否適合展開搜索任務。然而由於直升機殘骸是在火山口內被發現，這也是阿蘇火山第一次發生火山口墜機事件，從未有人實際進入火山口，因此失蹤者搜索與機體殘骸回收作業究竟如何在保障救難人員的安全下展開，仍是未知數。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

糞坑都不給還要擦屁股！　「大便之亂」引不動產聯盟火力全開
佛心房東！免費供早餐、飲料
優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是
金正恩表情逐漸母湯！看美女泡澡「笑開懷」
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

快訊／阿蘇火山宣布「封鎖火山口參觀區」　直到救出失蹤者！

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

北市行人過馬路被車撞倒「賓士再輾過」　宣告不治

槍殺安倍判無期！山上：下周決定是否上訴

日本前首相安倍晉三槍擊案兇手山上徹也21日被奈良地方法院判處無期徒刑後，22日上午與曾在庭審中擔任辯方證人的宗教社會學者會面時透露，將在下周與律師商討是否繼續提起上訴。

阿蘇火山直升機事故2台人失聯　卓榮泰：外交部已安排家屬赴日了解

阿蘇直升機「救援陷膠著」！最新搜救方向曝

南韓股市衝破天花板　KOSPI首破5000點大關

阿蘇火山直升機墜毀搜救進度火山氣體日韓要聞

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

