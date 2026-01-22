黃國昌嗆卓榮泰辯論龜縮　民進黨團反擊：藍白才是薪水小偷、跳樑小丑

▲民進黨團「施捨兩趴 凍結98人民不同意」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰昨向在野黨下戰帖辯論115年度總預算，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（22日）說，他馬上接招了以後，卓榮泰卻龜縮，怎麼怯懦成這樣？沒有勇氣跟擔當，總統賴清德是否應考慮親上陣。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱痛批，在野黨立委是「薪水小偷」，放著國會殿堂不審查預算卻想去電視台作秀；書記長陳培瑜則諷刺藍白是「跳樑小丑」，真正龜縮且欺騙人民的是藍白立委。

針對向行政院長卓榮泰昨下戰帖，要和在野黨就3兆350億115年度中央政府總預算與立法院進行直接辯論，民眾黨團總召黃國昌昨聽聞後表示，願意比照大選規模由電視台協調辦理、全程直播。但行政院則說，國會就是最好的公開平台，卓榮泰非常期待能在國會殿堂與黃國昌辯論。黃國昌今（22日）表示，他馬上接招了以後，卓榮泰卻龜縮，怎麼怯懦成這樣？沒有勇氣跟擔當，總統賴清德是否應考慮親上陣。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲、副書記長張雅琳、副書記長林月琴和中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳今（22日）召開「施捨兩趴 凍結98 人民不同意 」記者會，並於會後回應輿情。

針對黃國昌酸卓榮泰龜縮，鍾佳濱直言，「在野黨立委真的薪水小偷，都不幹正經事，本來政策辯論就是在國會舉行啊！」國會有這麼充沛的資訊、這麼多完善的媒體報導，難道還要去另外跟電視台租頻道、做時段嗎？

鍾佳濱批評，延會1個多月，要燒掉多少人民的納稅錢？政策辯論最大的平台他們不使用，還說到外面去談，真的是放著該做的事不做，去找人家單挑，尤其是最喜歡釘孤枝的黃國昌。

鍾佳濱呼籲，藍白不要只想著透過其他媒體做這些花拳繡腿的作秀，民進黨團希望回歸落實政策辯論，就讓總預算付委，讓行政院長到國會殿堂，最大的政策辯論平台，讓全台灣的人民清楚看見。在野黨為什麼只先放行、施捨2%、718億預算，卻擋下了另外的98%？他們要說清楚講明白。

陳培瑜則表示，「黃國昌，我幫你科普一下，審查預算三部曲，依法付委、依法審查、依法表決」，這在立法院非常清楚，「你是我立法院的前輩，你當過了2次的立法委員，這三部曲你可能忘記了」。

陳培瑜指出，「我們一直以為我們選的是立委，但沒想到藍白卻出現是跳樑小丑」，只會作秀三部曲，卡預算、演大戲、騙人民，這才是他們在做的事。他們早知道公開辯論場合在立法院這件事，卻繼續欺騙人民，用話術繼續造謠，「以為是卓院長龜縮，真正龜縮的就是你藍白立委」。

鍾佳濱補充，藍白一直誤導外界，稱他們抽出要逕付二三讀，「天底下沒有這樣的規定！」《預算法》第54條，先行動支得立法院同意程序是一般提案，既沒有將總預算付委何來的抽出？而且一般提案沒有所謂的二三讀過程，它只是同意行政院先行動支。這樣的動支結果，並沒有對預算進行任何審查，也沒有任何法定預算未來可持續推動。藍白在周五院會想做的，不是將總預算抽出718億來同意，而是根本不予審查。