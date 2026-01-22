討25萬債務「童軍繩勒斃同事」棄屍　霧峰白骨案兇嫌殺人罪起訴

▲台中霧峰去年9月洪男殺人棄屍案，檢方近日偵結起訴。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅／台中報導

台中去年9月傳出殺人棄屍案件，一名洪男不滿同事李男積欠25萬，預藏膠帶、保鮮膜捆綁李男，用童軍繩將李男勒斃，再將人推落邊坡，直到隔月民眾發現屍體，案件才曝光。檢方近日偵結，依殺人罪起訴洪男，預計由國民法官審理。

檢警追查，去年9月14日洪男（31歲）與李男（49歲）相約談判，要催討25萬借款事宜，洪男先在彰化員林一間大賣場購買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚等物，再搭乘李男轎車前往台中霧峰新生路偏僻山區裡談判。

▲洪男手段兇狠，將李男勒斃後棄屍。（圖／ETtoday資料照）



當晚19時許、商討過程中，洪男認為李男無異償還債務，拿出童軍繩捆綁李男手腳，用車上的眼罩遮住李男雙眼，再使用保鮮膜纏繞李男眼、口鼻，下車到後座，拿出童軍繩套住李男頸部，以每次10秒頻率，將李男活活勒斃。晚間20時許，洪男將李男屍體丟下邊坡，獨自駕車返回彰化躲藏。

事件發生後1個月、10月25日14時許，有民眾發現邊坡5公尺處有不明物體，上前一看發現是屍體，嚇得緊急報案，警方循線將洪男逮捕，檢方近日偵結，依殺人罪嫌起訴洪男，預計由國民法官庭審理。