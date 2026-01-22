格陵蘭每人發3000萬？　英媒爆「川普正在考慮加碼」

▲格陵蘭首府努克街頭。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普強勢企圖取得格陵蘭的風波，隨著他與北約達成協議架構暫告一段落。但外媒披露，川普正考慮向格陵蘭居民提供每人100萬美元（約新台幣3163萬元），前提是他們必須舉行公投，並同意加入美國。

每人可獲百萬美元 但有1前提

英媒《每日郵報》22日獨家報導，川普正在考慮對格陵蘭約5.7萬人口居民提出一項提議，那就是如果他們投票同意加入美國，每人將獲得100萬美元。

此外，北約軍事官員21日晚間也在討論另一項安排，那就是讓丹麥把「一小塊格陵蘭領土」割讓給美國建設軍事基地，類似英國在賽普勒斯（Cyprus）的主權基地模式。

川普宣布協議框架 美歐衝突暫緩

川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇表示，已與北約針對格陵蘭問題達成協議架構，也因此不會動武，並將暫停對歐洲8國加徵關稅的政策。

他在真相社群發文稱，「與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行一次富有成效的會議後，我們已經針對格陵蘭、事實上是整個北極地區的問題達成一項未來協議的架構。若能達成，對美國及所有北約國家而言，都將是絕佳的解決方案。」

▼川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會並發表演說。（圖／路透）

川普稍後受訪時透露，格陵蘭協議框架的核心內容包括美國及歐洲盟友的當地礦產開採權，同時將合作推動「金穹」（Golden Dome）空中及飛彈防禦系統計畫。他宣稱這是一項「終極長期協議」，被問及期限時回應，「沒有期限。沒有時間限制。這是一項永久有效的協議。」

丹麥畫紅線 格陵蘭未來仍有變數

不過，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）明確表示，「美國擁有格陵蘭」是絕對不能發生的紅線。他也提到，儘管川普先前要求針對「收購格陵蘭」展開談判，哥本哈根仍堅持保有格陵蘭主權。

格陵蘭在很大程度上採取自治，但外交及國防職權仍歸於哥本哈根。儘管長期民調顯示，格陵蘭人支持脫離丹麥而獨立，卻反對被美國統治。