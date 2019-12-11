四度陪賴品妤掃街拜票　賴清德：請鄉親用「三張選票顧台灣」

▲ 四度陪賴品妤掃街拜票，賴清德：請鄉親用「三張 選票顧台灣」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

民進黨副總統參選人賴清德11日回到故鄉萬里、金山，陪同民進黨新北市第十二選區立法委員候選人賴品妤至萬里昭靈宮、金包里慈護宮、金山廣安宮、磺港承天宮參拜。賴清德、賴品妤在金山、萬里掃街，所到之處，民眾爭相合照、索取簽名，也有攤商遠遠就揮舞賴品妤的旗子，兩人一一和民眾握手問好、大力催票，展現超高人氣。

賴品妤說賴清德特別叮嚀她這邊長輩比較多，如果當選一定要好好照顧長輩，所以她進入國會的第一件事就是爭取台大醫院金山分院設備升級，並且讓行動醫療車開到每一個地方，公車也要增班，讓交通更便利。最後她也提到感謝神明更感恩鄉親，讓她的民調支持度已經追平對手。

▲ 賴清德大力催票，一定要支持年輕有為、關心社會公共事務的賴品妤。

賴清德說，他很高興回到金山萬里，祈求神明保佑台灣、人民闔家平安、健康快樂，也回來懇求故鄉父老，一定要出來投票，用三張選票救台灣，把台灣顧好。賴品妤一定要高票當選立法委員，幫忙蔡英文、賴清德守護台灣、推動政策，造福國家的主人。

賴清德說，他也提醒賴品妤一定要了解各個選區的情形，賴品妤未來當選，一定會加強地方的服務，爭取預算來建設，讓地方鄉親看得到人、找得到人。賴清德說，除了拜託鄉親要支持蔡賴配，讓原有好的政策可以延續、守護主權、維護民主，還有很多政策要改善人民的生活，政策需要立法院通過，所以立委很重要。

賴清德大力催票，一定要支持年輕有為、關心社會公共事務的賴品妤，賴清德誇賴品妤對人對事都有熱情，也不會有勢利眼，她把所有事情都當作自己的事。賴清德拜託鄉親愛才惜才，支持賴品妤，讓好的候選人可以進到國會。

「時間對我們來說完全沒用！」