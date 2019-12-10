韓國瑜狂轟假民調　宋楚瑜酸 ：國民黨2000年就開始做假民調

▲宋楚瑜、余湘全國競選總部正式開張。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜近期一句「得民調者得痔瘡」被各界砲轟，他9日又在政論節目表示，「我們內行人一看就知道，這是做假民調」。對此，親民黨總統候選人10日受訪回應，坦白講，2000年國民黨就開始做假民調，台灣真是很有創意，不要老是讓過去的事情陰魂不散。

宋楚瑜、余湘全國競選總部10日正式開張。對於韓國瑜砲轟假民調，宋楚瑜直言，2000年國民黨就開始做假民調，台灣真是很有創意，將來大英百科全書，關於假民調的，是在哪裡？好慚愧，是在我們這邊，不要老是讓過去的事情，一直到現在還在，一直陰魂不散。他呼籲選民，就是要相信要一以貫之，不要再三心二意。

有傳出韓粉要轉投宋楚瑜，宋楚瑜表示，剛剛的聲音，聽到了沒有，「我們這一組都是中華民國派」，我們所堅持自由民主的價值，是我們共同的DNA。

至於有不少韓粉認為宋楚瑜應該要幫韓，對於不同的聲音，宋楚瑜強調，本來台灣就可以有不同的立場，他當選第一件事情，就是要約集各黨領袖，一起共商國事，傾聽大家聲音，也會要求工作夥伴、行政院長要跟不同黨籍的縣市長好好溝通，讓大家了解政府誠意，是共享資源，為老百姓好好做事情。

對於柯文哲稱，自己還沒決定總統投給誰，但投給宋楚瑜不會上。宋楚瑜表示，他幾次參選以來，從第一次參選大家覺得兩大黨之下，宋楚瑜怎麼可能會贏，就是因為人民對自己的投票權沒有好好把握，對台灣民主要有信心，台灣不能輸，台灣民主一定贏。

宋楚瑜強調，最近時事在變人民都希望選一個有執行力，有能力，受過完整訓練周延，對國外可以溝通，國內也有處理方法的人。

對於外傳蔡壁如做了一件「不禮貌」的事，才讓親民黨主席宋楚瑜再選總，被問到宋、柯幕僚是否有心結，宋楚瑜回應，他正式宣佈參選之前，前一天晚上柯市長帶副市長拜訪，當面交代，第二天派副市長加油，這就表示，台灣大家都希望有第三個選擇，不能老是被藍綠綁架，強調他跟柯的想法，都是要把藍綠放兩邊。

外界認為，郭家軍列入不分區名單，恐讓親民黨變成「台銘黨」，宋楚瑜認為親民黨的人力是公開，就像台灣的政治，每個人都有參與的權利，就像蜘蛛人所說的，有更大的權力就要有更大的責任。

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