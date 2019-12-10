



▲黃征輝原本是想幫大家「打預防針」，所以合成該圖，卻被有心人士截圖傳播。（圖／讀者提供）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選團隊9日召開記者會，指控網軍合成韓國瑜色情照，然而10日卻爆出製圖者為挺韓退役上校黃征輝，引起外界熱議。從黃征輝的個人部落格顯示，他原本合成圖片的用意是擔憂選前出現誣陷候選人圖片，想幫大家「打預防針」，然而卻被有心人士截圖，並斷章取義地在網路上傳播。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋9日上午開記者會出示多張照片，她表示，選戰打下來，韓國瑜被抹紅、抹黑、抹黃，近日則開始在社群、黑韓網頁流傳一張裸露合成照，預計下午16點30家到台北市警局報案，但因製圖者已自首，韓辦立即取消提告。

▲韓國瑜。（圖／記者黃軍瑋攝）

事隔一日，這位製作韓國瑜不雅照合成圖的當事人被曝光，但竟然是挺韓人士黃征輝。黃征輝表示，6日在臉書發表一篇主題為「眼見為憑」的文章，並搭配一張韓國瑜與裸女床上相擁的合成圖，後來接到多位藍營朋友的電話，紛紛勸他刪除，「我從善如流，快馬加鞭回收所有不雅照，不幸已遭有心人士截圖，並斷章取義地在網路傳播。」

根據黃征輝在個人部落格的文章顯示，他於6日發文提到，「試想以下突發事件：明年大選前幾天，某雜誌公布類似相片一，韓國瑜在旅館買春的畫面。或由某電視台公布一小段，韓國瑜與妓女互動的性交影片。請問你信或不信？再請問這會對選情造成什麼影響？」並貼出韓國瑜的不雅照合成圖。

黃征輝認為，2020大選是有史以來最骯髒、最醜陋、最臭不可聞的選舉，各種抹黑抹紅抹黃等層出不窮的造謠、沒道德下線的網軍攻擊，接下來40、50天，還有什麼「意外」不可能發生？

黃征輝拿幾部歐美影集舉例，認為換臉軟體對社會破壞潛力無窮，所以如果不事先提醒大家，屆時民眾看到這種誣陷候選人的東西「很難不信！」所以關鍵時刻迫近，要請大家「趕快打這種預防針」。

其他人也看了這些...

►獨家專訪／合成韓國瑜淫照只花20分鐘 退役上校轟：綠營什麼事都敢做！

►合成韓國瑜淫照…黃征輝：是我一人所為！若說謊就「全家不得好死」

►合成韓國瑜不雅照原因…黃征輝「想幫打預防針」：怕換臉軟體誣陷人！

更多熱門新聞...

►韓國瑜遭合成床上擁裸女照 韓競辦不告了：製圖者已出面自首

►韓國瑜斥合成色情照下三濫、不入流：有人警告未來還有3P跟吸毒

►「藍營朋友」合成韓國瑜擁裸女圖 退役上校127字認了：遭截圖

►白白胖胖也是一種美