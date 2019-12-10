韓國瑜說的假民調是它！「寶X」最新民調蔡韓差距「持續擴大」

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜日前稱不相信民調，要支持者如果接到民調喊「唯一支持蔡英文」。他9日接受媒體專訪時透露，認知中的「假民調」是名字看起來像「卡啦OK店」的公司「寶X」。根據韓國瑜所透露資訊，似乎就是網路媒體「寶島通訊社」。而該民調的最新結果，蔡韓差距「持續擴大」。

韓國瑜接受少康戰情室專訪時，被主持人趙少康問到日前的「蓋民調」戰略，韓國瑜說，「有民調公布蔡英文58%，但這間叫做『寶X』的民調公司根本聽都沒聽過，像卡啦OK店的名字，也像卡啦OK生出來的民調，很可能是叫工讀生去隨便寫個數字，像金箍棒一樣可長可短，阿拉伯數字可高可低。」

根據韓國瑜所透露資訊，「寶X」公司應該就是網路媒體「寶島通訊社」所做的大選民調。寶島通訊社最近一次所做民調時間為12月2日至4日，結果顯示，國民黨在十二月初雖鎖定卡神案為選情破口，連日大動作猛攻，但國民黨的操作並未對選情造成正面影響，蔡英文持續大幅度領先韓國瑜，差距更高達28.7％。

寶島通訊社委託思維策略執行的網路民調顯示，藍軍猛攻楊蕙如網軍案似乎仍未能拉抬韓國瑜的選情。在總統選舉部分，蔡英文的支持度為58.6％，韓國瑜的支持度為29.9％，宋楚瑜的支持度則為8.0％，蔡英文以絕對優勢大幅領先韓國瑜28.7個百分點。

韓國瑜雖認為該民調是「工讀生隨便填」的，但根據寶島通訊社資料，其實相關民調皆依照標準民調作業調查。民調方式部分，寶島通訊委託思為策略執行，採網路主動發放的調查方式進行，並透過資料管理平台(DMP)，依性別、年齡、居住地進行分層隨機抽樣，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。

另外，針對回收的有效樣本會依照內政部人口統計資料(2019.8月)進行加權調整達到與母體的一致性。調查日期為12/2~4，樣本數為1,727份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.36％。