「藍營朋友」合成韓國瑜擁裸女圖　退役上校127字認了：遭截圖

▲黃征輝自曝他就是合成照的製圖者。（圖／翻攝自Facebook／黃征輝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

對於國民黨總統候選人韓國瑜的「床上擁裸女合成照」，韓國瑜競選辦公室9日表明製圖者已出面自首，暫時不會報案提告。這位製圖者其實就是挺韓的海軍退役上校黃征輝，他9日也在個人臉書PO文解釋，是遭有心人士截圖並斷章取義地在網路上傳播，收到藍營朋友們的建議，自己就立即刪除合成照了。

黃征輝提到，6日在臉書發表一篇主題為「眼見為憑」的文章，並搭配一張韓國瑜與裸女床上相擁的合成圖，後來接到多位藍營朋友的電話，紛紛勸他刪除，「我從善如流，快馬加鞭回收所有不雅照，不幸，已遭有心人士截圖，並斷章取義地在網路傳播。」

▲黃征輝的臉書仍保留談論「眼見為憑」、資訊真假的PO文。

該則爭議PO文目前已經換成較不明顯的合成照，黃征輝表示，「多位朋友提醒，原文構圖太低級，修改如後，希望看到先前構圖的朋友原諒」；他也不忘再次呼籲，競選期間大家都要特別謹慎小心，網路資訊往往只是當事人一句話、一張圖或是一個動作，「那和事實真相天差地遠。」

而對於網路流傳的「抹黃」合成照，韓辦總發言人王淺秋在9日的記者會中提到，這場選戰打下來，韓國瑜被抹紅、抹黑又抹黃，由於製圖者事後已經自首，所以暫時不會報案提告，但如果未來有人持續惡意傳播該合成照，不排除會採取進一步的法律行動。

▼王淺秋說，製圖者原意是為了警告網路可能出現合成照，如果有人繼續用不雅照抹黑韓國瑜，將會採取法律行動。（圖／記者羅婉庭攝）