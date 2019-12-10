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合成韓國瑜淫照…黃征輝：是我一人所為！若說謊就「全家不得好死」

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▲▼黃征輝強調，自己與韓國瑜競選辦公室沒有關係。（圖／翻攝自黃征輝臉書）

▲黃征輝強調，他與韓競辦沒關係。（圖／翻攝自黃征輝臉書）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選團隊9日召開記者會，指控網軍合成韓國瑜色情照，然而10日卻爆出製圖者為挺韓退役上校黃征輝，引起外界質疑是不是韓陣營自導自演？對此，黃征輝強調，自己與韓國瑜競選辦公室沒有關係，不雅照就是他一人所為。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋9日上午開記者會，出示多張照片指出，選戰打下來，韓國瑜被抹紅、抹黑、抹黃，近日則開始在社群、黑韓網頁流傳一張裸露合成照，預計下午16點30家到台北市警局報案，但因製圖者已自首，韓辦立即取消提告。

▲抹黃韓國瑜合成照製圖者已向韓辦自首 。（圖／讀者提供）

▲抹黃韓國瑜合成照。（圖／讀者提供）

事後，韓國瑜也表示，由於製圖的當事人已澄清自己不是惡意，藉此機會再次重申，未來若又有這種抹黑、抹黃、抹紅、抹綠的事情，他一定會提告，也依定不會撤告，違反選罷法是公訴罪，身為一位總統候選人不希望走到這一步，所有想要在在幕後做黑暗動作的人，還給人民一個乾淨的選舉。

到了10日，這位製作韓國瑜不雅照合成圖的當事人被曝光，但竟然是挺韓人士黃征輝。黃征輝表示，6日在臉書發表一篇主題為「眼見為憑」的文章，並搭配一張韓國瑜與裸女床上相擁的合成圖，後來接到多位藍營朋友的電話，紛紛勸他刪除，「我從善如流，快馬加鞭回收所有不雅照，不幸已遭有心人士截圖，並斷章取義地在網路傳播。」

該則爭議PO文目前已經換成較不明顯的合成照，黃征輝表示，「多位朋友提醒，原文構圖太低級，修改如後，希望看到先前構圖的朋友原諒」；他也不忘再次呼籲，競選期間大家都要特別謹慎小心，網路資訊往往只是當事人一句話、一張圖或是一個動作，「那和事實真相天差地遠。」

另外，針對外界質疑韓國瑜競選辦公室自導自演，黃征輝強調，「我和韓競辦沒有任何關係，不雅照就是我一人所為，以上所言若有一絲虛假，我出門必遭天打雷劈！我家人全數不得好死！」

黃征輝也說，「反過來那群講得斬釘截鐵的朋友，敢不敢陪我一起發誓？如果你說的是個錯誤，你出去必遭天打雷劈？你家人全數不得好死？」

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