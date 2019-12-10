綠營才推飛行夾克…藍營「鋼鐵H夾克」也開賣！韓國瑜嗆：確定你們詢問度破表？

▲國民黨「鋼鐵H夾克」即將開賣。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前舉行新北團結大造勢，穿上印有H字樣的新戰袍「鋼鐵H夾克」在8萬人面前首次亮相，沒想到新戰袍一曝光就遭粉絲敲碗詢問。對此，韓國瑜10日表示，飛行外套原先雖不打算對外販售，但在極力爭取之下，將舉辦公益販售活動，限量販售1000件、還有20件加碼神秘驚喜！

韓國瑜透過臉書表示，還記得前幾天，我在新北市和團隊及黨內重量級人士，一同換上新戰袍，象徵大家團結一心，要在2020打一場漂亮勝仗的畫面嗎？這幾天競選辦公室的電話被打爆了，全都是為了要問這件被眾多支持者們稱為「H外套」的戰袍，但真的不好意思，這件外套原本就設定不對外販售，僅提供給一起打拚的同仁和立法委員候選人同志。

▼藍營大老們日前穿「新戰服」，出席韓國瑜新北市競選總部成立造勢大會。（圖／記者李毓康攝，下同）



不過，韓國瑜宣布，他聽見了廣大好朋友好夥伴們的心聲，因此在極力爭取之下，終於跟廠商協議好，請他們破例趕工再多訂製1000件外套，屆時將舉辦一場公益販售活動，販售的是唯一官方正牌外套也是他身上穿的，「每人限購一件」，歡迎大家一同參與，細節一旦確定會立刻通知大家，而所得也將捐做公益，人氣和愛心都不落人後！

值得一提的是，民進黨10日稍早才宣布第一波募款小物—《護國保台 為民主而戰》飛行夾克即將開賣，還強調「詢問度破表」，而韓國瑜緊接著在民進黨貼文後宣布「鋼鐵H夾克」販售詳情，還狠酸民進黨「先出不算贏爆紅才是贏」、「確定你們詢問度破表嗎」、「32天後也要贏」。

▲藍綠都推出飛行夾克。（圖／翻攝民進黨臉書、韓國瑜臉書）