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自爆不做民調…反正也不準　韓國瑜怒嗆：別把我看傻、我不是一般國民黨員

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▲▼韓國瑜接受電視專訪。（圖／翻攝台視）

▲韓國瑜接受電視專訪。（圖／翻攝台視）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前呼籲接民調電話要說「唯一支持蔡英文」，這樣的戰術被認為相當危險。對此，韓國瑜在10日的電視專訪痛批民進黨總統蔡英文不斷做假民調，更怒嗆「別把我看傻、我不是一般國民黨員。」

民調蓋牌的戰術被外界認為絕招，但像是矇著眼睛在打仗滿危險的。對此，韓國瑜表示，「不會啊！因為過去這段時間，我是蒙著眼睛的，但是我對手是打開眼睛在打，我們怎麼打？對手是兩隻手臂。」

韓國瑜批評，民進黨右手是抹黑造謠中傷，左手假民調，如果繼續依照假民調打選戰，國民黨選情一樣會受到打擊，「我當然會掌握真實民調，我們會做滾動式的民調，因為真假差距太誇張了」，他也怒批民進黨「別把我看傻，我不是一般國民黨員。」

至於，內部民調掌握如何？是否領先蔡英文？韓國瑜表示，「自從蓋牌後，我們也不做民調，因為也不準了」，主持人問那蓋牌前的呢？韓國瑜未正面回應，並指出，自從宣布「唯一支持蔡英文後」，「當天晚上民調就開始巨幅變化」。

而這樣蓋牌的策略是否與幕僚商量過，韓國瑜說，有討論但是每一個人都認為有風險，不過，他認為這只是表象，若海外華僑看到假民調韓國瑜輸25％，可能就不回來投票了，這就是民進黨的手段，靠抹黑造謠、假民調獲得重大的利益跟好處。

面對民進黨的選戰策略，韓國瑜也公開喊話，「對不起，今天對手是韓國瑜，我不跟你來這一套，我先砍斷你一隻手，然後你就繼續抹黑吧。」

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