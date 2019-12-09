韓國瑜遭合成床上擁裸女照　韓競辦不告了：製圖者已出面自首　

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜遭合成情色圖一事，韓國瑜競選辦公室9日發聲明表示，公佈原意為㧪止抹黃行為，現在已有人坦承為製圖者，強調其原意是為了警告網路可能出現合成圖，卻不慎遭有心人惡意散播，因製圖者已經自首，競辦暫不報案提告，但強調若未來仍有人持續惡意傳播該合成圖，競辦將採取進一步法律行動。

韓國於競選辦公室總發言人王淺秋上午開記者會，出示多張照片指出，選戰打下來，韓國瑜被抹紅、抹黑、抹黃，近日則開始在社群、黑韓網頁流傳一張裸露合成照，預計下午16點30家到台北市警局報案，但因製圖者已自首，韓辦立即取消提告。



王淺秋指出，這起案件這如同日前憲兵指揮部文宣以影射方式攻擊影射韓是共諜，如此用公家資源攻擊方式，不斷地發生。







▲抹黃韓國瑜合成照製圖者已向韓辦自首。（圖／韓競辦提供）

另外，王淺秋也指出，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等府會高層拿著人民納稅錢跑選舉行程，如同「宮廟總統」、「高雄副院長」，國政行程淪為競選造勢，已嚴重違反行政中立。

攤開總統府和行政院11月公開行程，蔡英文81場公開行程中32場都在拜廟、占4成；蘇貞昌24場公開行程有10場在拜廟、占4成2；陳其邁25場公開行程有9場在高雄、占3成6。

王淺秋指出，韓國瑜市長為避免行政不中立，因此以請假的方式面對檢視。但綠營一邊諷刺韓國瑜請假參選，另一邊卻不請假而勤跑宮廟輔選行程，行政不中立非常嚴重。

韓競辦出示多張總統府在官網發布的官方新聞照片，蔡英文身穿「湖水綠」戰袍，為綠營立委站台，在多部直播影片之中，更出現蔡英文與立委候選人高喊「凍蒜」，甚至在舞台高舉競選海報。

韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新指出，民進黨諷刺別人請假參選，但其實請假是恪守行政中立，不濫用行政資源正大光明之行為。相對於民進黨政府不斷濫用國家資源，假公務之名，行輔選之實。

鄭照新舉例，總統府官方公布公務行程中，蔡英文身穿競選背心，多次為民進黨籍立委輔選，這樣的行程是公務行程還是輔選行程？相信大家看得很清楚，我們是投票選蔡英文做總統，並非選蔡英文做爐主。

鄭照新強調，2011年民進黨陳亭妃委員即以同樣理由要求吳敦義請假輔選，吳敦義連半天的黨務行程都被要求請假，蘇貞昌、陳其邁跑宮廟輔選不用請假嗎？雙重標準嶄露無遺，當年如何要求別人，請用同樣的標準要求自己。