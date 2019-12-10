誤導「蔡賴配」支持者投2號？國民黨台南黨部PO圖風波　謝龍介：誤用撤下

▲國民黨台南市黨部臉書粉專發布一則蔡、賴手比「2」的Q版人像及標語，台灣基進黨指控係惡意誤導「蔡賴配」支持者投給2號的國民黨「國政配」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣基進組織部副主任李宗霖表示，國民黨台南市黨部臉書粉絲專9日發布一則「假資訊」，在蔡英文與賴清德手比「2」的Q版人像配上競選標語「台灣要贏、票投2號」，惡意誤導「蔡賴配」支持者投給2號的國民黨「國政配」，李宗霖表示，國民黨對於國政配已經失去信心，只能假消息散布誤導選民投票。

李宗霖指出，中國國民黨出此奧步惡意玷污民主選舉，粉專內文的「2好3壞1出局」表示對於實際編號並沒有誤會，卻故意誤導民眾投給「國政配」，這已經凸顯國民黨內部對於自己提名的總統候選人完全失去信心，才必須用假資訊的方式欺騙民眾。

▲台灣基進黨組織部副主任李宗霖表示，國民黨對於國政配已經失去信心，只能假消息散布誤導選民投票。

李宗霖也提到，對於中國國民黨這樣沒有下限的作法，不僅設計師對於作品被移花接木的行為感到生氣，設計界也不齒這樣漠視著作財產權的作法，且國民黨到處散發這樣錯誤的資訊給人民，根本汙衊台灣人引以為傲的民主制度。

李宗霖表示，40年前的今天是美麗島事件發生，當年中國國民黨無情鎮壓人民的聲音，40年後的今天，他們更以假消息的傳播，混淆得來不易的民主，是誰始終站在對立面人民看得清清楚楚，去年韓國瑜用欺騙的政見選上高雄市市長，今年難道進一步直接欺騙人民的選票嗎。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，係因網路有人先合成照片，小編才轉載，他對於誤用原創圖道歉，而圖也已撤下。

據了解，國民黨台南市黨部已撤下此圖。市黨部主委謝龍介表示係因網路有人先合成照片，小編才轉載，他對於誤用原創圖道歉，而圖也已撤下，他認為此事應該更謹慎，他已告誡小編要注意。謝龍介強調，圖卡有引用錯誤就道歉，若有涉及誤導，就讓司法去調查，如果要訴諸司法提告，則予以尊重。

國民黨台南市黨部引用的該張圖，圖上有註明是「網友製作提供」，但貼文不久後就刪文，但已被網友截圖。