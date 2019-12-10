獨家專訪／合成韓國瑜淫照只花20分鐘　退役上校轟：綠營什麼事都敢做！





▲黃征輝表示，這張圖的原意是要提醒大家，若看到這種不雅照別相信。（圖／讀者提供）

記者徐政璿／台北報導

針對網路流出國民黨總統候選人韓國瑜的「床上擁裸女合成照」，韓國瑜競選辦公室9日表明製圖者已出面自首，暫時不會報案提告。這位製圖者其實就是挺韓的海軍退役上校黃征輝，他10日接受《ETtoday新聞雲》電話專訪時表示，他合成這張圖只花了20分鐘左右，目的是要提醒大家，綠營在選戰最後關頭，什麼事都敢做，可能用抹黃的方式污衊韓國瑜。

黃征輝感嘆，現在的社會藍綠極度對立，他沒看過社會有這樣的氣氛，親戚在一起，雖然大家都熱愛台灣，但沒人敢談論政治議題，這是台灣政治現象的悲哀。

他強調，眼看選戰倒數，他發現綠營用的抹黑手法越來越誇張，他就在想，民進黨一定會使用兩招，第一，指控韓國瑜收了中共的錢，第二，把韓國瑜形容成每天花天酒地的政治人物。

「現在技術已經可以剪接A片裡的人物。」黃征輝說，綠營可能用抹黃的方式污衊韓國瑜，於是他就在想說要提醒外界，所以花了大概20分鐘，Google網路上的床照當成背景圖，再剪接韓國瑜的大頭貼，他的原意是要提醒，若大家看到這種不雅照，請不要相信。

對於合成圖引發各方熱議與揣測，黃征輝也指出，那張圖就是他自己合成的，把韓國瑜的大頭貼接上床照的背景，連他都做得到，現在外面那麼多專業繪圖師，對民進黨而言要抹黃韓國瑜的確是一件輕而易舉的事，而且民進黨什麼都敢做。

黃征輝說，後來因為接到多位朋友的電話，紛紛勸他刪除，所以他就從善如流刪掉，卻沒想到已遭有心人士截圖，而且用斷章取義的方式散播在網路上。

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