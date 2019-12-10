韓國瑜「自我抹黑手段」被揭穿　小英競辦：別把台灣人當笨蛋

▲蔡英文競選辦公室舉行記者會回擊韓國瑜「自我抹黑手段」。（圖／蔡英文競選辦公室提供，下同）



記者陶本和／台北報導

針對中國國民黨台南市黨部昨日於臉書惡意誤導候選人號次、盜用設計師圖片，以及韓國瑜辦公室發言人王淺秋影射民進黨抹黃等，小英連任辦公室10日舉行記者會予以回擊，呼籲不要把台灣人當成笨蛋。

民進黨立委王定宇在臉書揭穿韓國瑜的「抹黑戰法」，就是「自己抹黑自己，再賴給別人或對手」，從說自己被抹黃、3P，甚至色情合成圖事件，結果最後發現根本是挺韓的反年改人士黃征輝。

另外，韓國瑜更在訪問時自爆，指控有情治人士告訴他，對手可能會讓女兒韓冰「被懷孕」。王定宇批評，這些「自己抹黑自己」，除了可以搶佔媒體聲量外，還可以凝聚韓粉的不捨，更可以反抹黑對手。

新任小英連任辦公室發言人、議員簡舒培表示，國民黨台南市黨部昨日在臉書盜用設計師Takashi為蔡英文、賴清德製作的圖片，並以惡意誤導候選人號次的改圖及文字，混淆視聽、誤導選民。

簡舒培痛批，國民黨身為百年大黨，竟然淪為盜圖造假慣犯。在去年六月選舉時，國民黨南投縣黨部就曾盜用2007年的香蕉照片，散佈不實假消息，當時的假消息，更造成農民損失慘重。



簡舒培表示，這次國民黨的黨部又再次盜用圖片，並製作、散佈誤導選民的不實訊息，而國民黨台南市黨部的主委，正是韓國瑜陣營的謝龍介。謝龍介曾誇下海口表示韓國瑜要贏蔡英文90萬票。她質疑，難道韓國瑜陣營打算要以這種下流手段來贏90萬票嗎？韓陣營不要把台灣人當成笨蛋。台灣人不需要韓陣營的雞排，但是盜圖、誤導、混淆視聽的種種行為，人民會記住，並在1月11日給韓陣營教訓。

另外，針對王淺秋影射民進黨抹黃，發言人顏若芳表示，韓國瑜辦公室大肆召開記者會，公布後製不雅照，以含沙射影的方式攻擊對手抹黑、抹黃，卻毫無證據。最後事實證明，製圖者竟是挺韓的反年改黃姓退役上校，而韓陣營事後竟又忽然表示不追究。

她批評，韓國瑜陣營毫無根據的造謠抹黑並不是第一次，之前的追蹤器事件、同鄉會查稅事件，甚至是東山鴨頭，都是沒有根據的指控。



顏若芳質疑，難道這就是國民黨、韓國瑜的選舉步數嗎？她呼籲，韓國瑜辦公室應該釐清事實，並對不實的影射抹黑道歉。同時針對抹黃合成圖，他也呼籲韓國瑜應該提告追究到底，而不是有關係就沒關係。顏若芳強調，應該要遏制這種造謠抹黑的選舉風氣，端出政策牛肉而不是口水，還給選民乾乾淨淨的選舉。

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