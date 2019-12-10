民進黨第一波募款小物出爐！　超夯「飛行夾克」12日20:20限量開搶

▲民進黨飛行夾克即將開賣。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

總統蔡英文、副總統候選人賴清德搭擋力拚連任，自9月28日在民進黨全代會、黨慶首曝光的2020戰袍「飛行夾克」推出以來，讓不少粉絲瘋狂敲碗。民進黨10日宣布，第一波募款小物《護國保台 為民主而戰》飛行夾克，將在12日（本週四）20時20分正式上線！

民進黨透過臉書指出，這件設計靈感來自經典MA-1飛行外套的飛行夾克，全程MIT在地工廠製造，機能性布料是台灣紡織業的驕傲，防風、透氣、防潑水，寒冬裡更是民進黨中央「護國保台」助選團的禦寒必備外套。「好不好穿？問我們每天都在外跑透透助選的卓榮泰主席就知道！」

民進黨強調，守護台灣民主、堅守我們深愛的土地，我們要全力支持保衛台灣的③蔡英文X賴清德，更需要過半的國會席次來支持蔡英文的方針。而在12日當天20時20分，只要捐款2020元即可將限量飛行夾克帶回家！

《護國保台 為民主而戰》飛行夾克主色系為軍綠色，袖子左右兩側各有一個臂章，左胸前的白色字體，由原先的民進黨創黨日928改為「2020」，右胸前則是展翅飛揚、中央印有台灣的胸徽，背面則以白色字樣寫下民進黨縮寫DPP。設計理念為，「秉持初心，堅持理念，帶著台灣持續翱翔在自由民主、捍衛人權的道路上」。

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