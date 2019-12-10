紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰」　下秒燒傷遊客「跳海」尖叫劃破寧靜

▲紐西蘭懷特島（White Island）2019年12月9日爆發，遊客霍普金斯受訪還原過程。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

紐西蘭懷特島（Whakaari／White Island）火山9日爆發，目前至少5人罹難，31人受傷，8人失蹤。來自漢米爾頓（Hamilton）的霍普斯金（Geoff Hopkins）幸運逃過災難，但在現場目擊噴發瞬間與第一線急救過程，他接受《紐西蘭先驅報》採訪時表示，「一團灰白色、羽絨般的煙霧快速升高，接著是一陣靜默，那一刻非常美麗」，但當火山灰降落以後，許多旅客一邊尖叫一邊衝進海裡逃命，「每個人都被燒得很慘。」

▲紐西蘭懷特島（White island）9日火山爆發，灰白色煙霧翻騰直衝天際。（圖／路透）

50歲的霍普金斯與女兒莉莉亞妮（Lilliani）參加旅遊，一行人到島上參觀結束，船隻繞島一圈以後駛離，「我們準備掉頭回去時，有人倒吸一口氣，我抬頭看，只看見一團灰白色、羽絨般的煙霧快速升高，接著是一陣靜默，那一刻非常美麗，我們看見火山在眼前噴發。但火山灰隨後就在岩石表面翻騰捲起，情況突然變得非常險惡。」

▲霍普金斯表示，「一船一船」的傷患被載回來，每個人都被燒得非常嚴重。（圖／路透）



霍普金斯提到，火山灰降落以後，大批人群尖叫衝進海中，工作人員趕緊出動橡皮艇救人，接下來「一船一船」的傷患被載回來，幸好同團旅客中有2名醫師，他與女兒也都受過急救訓練，甲板立刻成為急救現場，「沒有一個逃離的人沒被嚴重燒傷，但我們不知道他們如何找到地方避難。人們都穿著T-Shirt和短褲，所以皮膚有很大部分暴露在外面……但在衣服之下也有很大面積的燒傷，他們的衣服看起來好好的，但被剪開以後，我從來沒有看過這種水泡。」

有人拿出淡水，澆淋在傷患皮膚上，痛苦尖叫聲此起彼落，有人拿出鋁箔毯（Foil Blankets）包住受傷旅客，不斷安撫，船隻朝著本島全速前進，幸好回程半路就遇見趕來支援的醫療人員，但因海浪搖晃，很難偵測脈搏。霍普金斯提到，「在這個階段，人們才開始感覺到震驚，他們非常冷，因為他們被水淋濕了，開始要求外套與夾克。」

▲紐西蘭懷特島火山爆發，與霍普金斯同船的23人被送往醫院。官方證實，目前5人不治身亡。（圖／路透）

霍普金斯向《紐西蘭先驅報》（NZ Herald）提到，靠岸以後，大批醫療人員接手23名傷患，其他人被送到懷特島旅遊辦公室，打電話連繫家人報平安。他提到，有些傷患的意識已經非常恍惚，「我很擔心他們沒有撐過去，我們船上當時有5名嚴重傷患，而現在有5人確認死亡，他們真的被燒傷得非常嚴重」，「困難的是，我知道我們失去了很多人，所以你會開始剖析，什麼是我可以做的改變？我還能夠做些什麼拯救別人？」

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在華卡塔尼（Whakatane）記者會上說明懷特島火山爆發的情況。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，紐西蘭懷特島的火山9日爆發，造成至少5人喪生，31人受傷，8人失蹤，但因火山灰、有毒氣體飄散，存活機會渺茫。警方表示，已經派出直升機數度進行空中勘查，但島上沒有其他生還者的跡象。總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，事發當時，島上有本國公民，也有來自澳洲、美國、英國、中國以及馬來西亞的遊客。

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