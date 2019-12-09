佛州基地槍擊案釀4死　FBI：將假設為「恐怖主義」調查

▲美國佛州空軍航空基地發生槍擊案，同袍協助護送受害者遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州「彭薩科拉海軍航空基地」（Naval Air Station Pensacola）於6日發生槍擊案，沙烏地阿拉伯空軍少尉沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）在教學大樓內開槍，導致3人死亡，他之後也被警方當場擊斃。美國聯邦調查局（FBI）表示，將把此案假設為「恐怖主義」進行調查，才能更快釐清案情，消除社會恐慌。

《紐約時報》報導，FBI特別探員羅哈斯8日表示，假設此案屬於「恐怖主義」，執法單位才可以更快確認、消除任何對於社會的潛在威脅，「我們目前的主要目標是確認槍手是否單獨行動，或者屬於更大組織網絡的一部分。」她說，「沙烏地政府承諾將會全力配合我們的調查。」

▲槍手沙烏地阿拉伯空軍訓練生沙姆拉尼（Mohammed al-Shamrani）遭到當場擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



羅哈斯也在記者會上提到，嫌犯的武器是一把口徑9毫米手槍，在美國境內合法購買。除此以外，她沒有透露更多調查細節，「我們都想要知道的答案，也許不會那麼快出現。」據了解，基地中其他沙烏地籍學生已受到偵訊、配合調查，但目前沒有任何人被逮捕。

佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）8日在另一場記者會上指出，槍手擁有「一條重要的社群媒體足跡」，政府需要採取更嚴格的安全措施，「這個人對於美國有著極深的仇恨，這一點非常清楚。我的觀點是，對於我們而言，要把這些外國人帶進來，你必須採取預防措施來保護這個國家。」

▲佛羅里達州彭薩科拉海軍航空基地大門。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導，「彭薩科拉海軍航空基地」長期為外國軍隊提供航空訓練，沙烏地空軍少尉沙姆拉尼6日在教學大樓內開槍，導致23歲的華森（Joshua Kaleb Watson）、21歲的懷特斯（Cameron Scott Walters）與19歲的海瑟姆（Mohammed Sameh Haitham）喪生，他自己也被警方擊斃。槍手犯案以前，曾在晚餐時間播放大規模槍擊影片給其他人看，推特帳戶也發布一連串「反美」貼文。

美國海軍表示，受害者「面對邪惡時，展現出優秀的英雄主義與勇氣。」國防部長艾斯培（Mark Esper）下令，重新回顧、審查駐美外國軍人，他8日向《福斯新聞》證實，已經指示國防高級官員調查基地的安全措施。總統川普也承諾，將會重新審視外國軍隊的相關計畫。



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