美轟伊朗「4大可能目標曝光」　專家點出1隱憂：恐造成反效果

▲專家認為，美軍很可能動用戰斧巡弋飛彈，攻擊伊朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

川普政府揚言再度攻擊伊朗，CNN訪問多名軍事分析師，列出最有可能的打擊目標，包括軍警指揮中心、領導層住所或辦公室、重要營利企業及波斯灣石油設施，另也點出預期襲擊方式及部署武器。但他們也指出，美軍必須極力避免平民死傷，以免造成反效果。

打擊鎮壓中心 避免平民傷亡



若美國真要支援伊朗示威，打擊目標將鎖定伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、與其相關的民兵組織巴斯基（Basij）及警察指揮中心，這些都是鎮壓抗議人士的主要機構。不過，這些指揮中心大多位於人口密集區，如何避免誤殺平民，成為最大挑戰。

分析人士指出，萬一美軍誤殺平民，恐怕造成反效果，不僅無法達成川普支持示威者的目標，還可能為伊朗政權送上政治宣傳利器，尤其對那些想要改革、但不想再被美國轟炸的平民而言，更是有效。

夏威夷軍事分析家、前美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）強調，「不論採取什麼行動，都必須非常精準，不能造成非革命衛隊人員傷亡。」即使是無意造成的平民死傷，都可能離間那些「只是因為痛恨（伊朗）政權而團結起來的異議人士」，讓美國從解放者變成壓迫者。

▼德黑蘭街頭10日出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

打擊領導層金脈 動搖忠誠度



澳洲格里菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）學者雷頓（Peter Layton）認為，美軍也可能打擊伊朗領導層的住所或辦公室，儘管這些地方軍事價值很低，對於示威者而言，卻很有象徵意義。不過，伊朗領導層可能已從去年6月的核設施遇襲事件學到教訓，意識到「分散與隱藏重要事務的必要性」。

雷頓也指出，伊朗領導層及革命衛隊掌控一系列商業機構與營利企業，數據更顯示，革命衛隊控制了伊朗1/3至2/3的GDP，打擊金脈或許可以動搖革命衛隊忠誠度，讓他們「更擔心自己而非政權的存亡。」

▼去年6月伊朗福爾多核設施遭美軍轟炸後，清晰可見重創留下的凹洞。（圖／路透）

動員3大武器 2特色符合川普作戰模式



舒斯特認為，戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈可以用於打擊伊斯蘭革命衛隊的基地與指揮中心。這些精準度極高的武器，可從遠離伊朗海岸的潛艦或艦艇發射，將美軍傷亡風險降到最低。另一選項則是聯合空對地距外飛彈（JASSM），搭載454公斤穿甲彈頭，射程長達1000公里，可由F-15、F-16、F-35戰機，以及B-1、B-2、B-52轟炸機遠距離發射。

此外，無人機也可能被用於投放短程彈藥或炸彈。

值得注意的是，目前距離伊朗最近的航母林肯號（USS Abraham Lincoln），截至12日還遠在數千英里之外的南海，若要立即行動，攻擊將從波斯灣地區的空軍基地發動。

雷頓認為，不論川普政府如何攻擊伊朗，都將非常快速且戲劇性，引來大量關注及媒體報導，「政府喜歡短時間的突襲，此類行動對於參與其中的美軍而言風險最低。」為了實現這個目標，美軍也很可能轟炸波斯灣石油設施，「這會在中長期損害伊朗經濟，大量濃煙升起非常戲劇化，很容易獲得外部媒體報導。」