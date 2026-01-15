　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美轟伊朗「4大可能目標曝光」　專家點出1隱憂：恐造成反效果

▲▼戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家認為，美軍很可能動用戰斧巡弋飛彈，攻擊伊朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府揚言再度攻擊伊朗，CNN訪問多名軍事分析師，列出最有可能的打擊目標，包括軍警指揮中心、領導層住所或辦公室、重要營利企業及波斯灣石油設施，另也點出預期襲擊方式及部署武器。但他們也指出，美軍必須極力避免平民死傷，以免造成反效果。

打擊鎮壓中心　避免平民傷亡

若美國真要支援伊朗示威，打擊目標將鎖定伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、與其相關的民兵組織巴斯基（Basij）及警察指揮中心，這些都是鎮壓抗議人士的主要機構。不過，這些指揮中心大多位於人口密集區，如何避免誤殺平民，成為最大挑戰。

分析人士指出，萬一美軍誤殺平民，恐怕造成反效果，不僅無法達成川普支持示威者的目標，還可能為伊朗政權送上政治宣傳利器，尤其對那些想要改革、但不想再被美國轟炸的平民而言，更是有效。

夏威夷軍事分析家、前美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）強調，「不論採取什麼行動，都必須非常精準，不能造成非革命衛隊人員傷亡。」即使是無意造成的平民死傷，都可能離間那些「只是因為痛恨（伊朗）政權而團結起來的異議人士」，讓美國從解放者變成壓迫者。

▼德黑蘭街頭10日出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗示威，德黑蘭街頭10日再次出現示威抗議者。（圖／達志影像／美聯社）

打擊領導層金脈　動搖忠誠度

澳洲格里菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）學者雷頓（Peter Layton）認為，美軍也可能打擊伊朗領導層的住所或辦公室，儘管這些地方軍事價值很低，對於示威者而言，卻很有象徵意義。不過，伊朗領導層可能已從去年6月的核設施遇襲事件學到教訓，意識到「分散與隱藏重要事務的必要性」。

雷頓也指出，伊朗領導層及革命衛隊掌控一系列商業機構與營利企業，數據更顯示，革命衛隊控制了伊朗1/3至2/3的GDP，打擊金脈或許可以動搖革命衛隊忠誠度，讓他們「更擔心自己而非政權的存亡。」

▼去年6月伊朗福爾多核設施遭美軍轟炸後，清晰可見重創留下的凹洞。（圖／路透）

▲▼伊朗福爾多核設施遭美軍B-2轟炸機投擲「鑽地巨彈」後，清晰可見遭重創所留下的凹洞。（圖／路透）

動員3大武器　2特色符合川普作戰模式

舒斯特認為，戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈可以用於打擊伊斯蘭革命衛隊的基地與指揮中心。這些精準度極高的武器，可從遠離伊朗海岸的潛艦或艦艇發射，將美軍傷亡風險降到最低。另一選項則是聯合空對地距外飛彈（JASSM），搭載454公斤穿甲彈頭，射程長達1000公里，可由F-15、F-16、F-35戰機，以及B-1、B-2、B-52轟炸機遠距離發射。

此外，無人機也可能被用於投放短程彈藥或炸彈。

值得注意的是，目前距離伊朗最近的航母林肯號（USS Abraham Lincoln），截至12日還遠在數千英里之外的南海，若要立即行動，攻擊將從波斯灣地區的空軍基地發動。

雷頓認為，不論川普政府如何攻擊伊朗，都將非常快速且戲劇性，引來大量關注及媒體報導，「政府喜歡短時間的突襲，此類行動對於參與其中的美軍而言風險最低。」為了實現這個目標，美軍也很可能轟炸波斯灣石油設施，「這會在中長期損害伊朗經濟，大量濃煙升起非常戲劇化，很容易獲得外部媒體報導。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差
「單妃」突圍初選腥風血雨　陳亭妃第一步先彌補黨內裂痕
快訊／高雄驚見35歲乾屍　坐姿詭異臉部模糊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

烏克蘭新防長：前線「20萬士兵」逃亡　200萬人躲徵兵遭通緝

出國前崩潰　女染眉嚴重過敏「臉腫大一倍變ET」驚悚照爆紅

美轟伊朗「4大可能目標曝光」　專家點出1隱憂：恐造成反效果

加薩計畫「第二階段」啟動　棘手挑戰：解除哈瑪斯武裝

挖1.5公尺深沙坑崩塌　14歲男「一起被活埋」警消搶救20分鐘雙亡

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

便宜到傻眼！　美汽車達人點名「6款二手車」CP值超高

烏克蘭新防長：前線「20萬士兵」逃亡　200萬人躲徵兵遭通緝

出國前崩潰　女染眉嚴重過敏「臉腫大一倍變ET」驚悚照爆紅

美轟伊朗「4大可能目標曝光」　專家點出1隱憂：恐造成反效果

加薩計畫「第二階段」啟動　棘手挑戰：解除哈瑪斯武裝

挖1.5公尺深沙坑崩塌　14歲男「一起被活埋」警消搶救20分鐘雙亡

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

防災教育向下扎根　老師親自上陣滅火新市國小師生實戰學逃生

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

AI會取代數學家嗎？陶哲軒：工具進步，不等於思考被取代

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

29年來NBA最狂「板凳暴徒」誕生　爵士森薩博單場轟43分寫神紀錄

快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見

快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率首破6成

獨／學測超強轉運法！專家：口袋放3葉2石...考場秒變主場

快訊／台股收盤大跌131.2點　台積電跌20元至1690

快訊／驚險畫面曝！新北水泥車墜5米深邊坡...駕駛受困送醫

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

國際熱門新聞

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

美國將凍結75國「赴美簽證申請」

快訊／伊朗宣布關閉領空　航跡圖曝光

快訊／暫緩攻打　川普：伊朗保證停止殺害示威者

35cm網路線「插進尿道」！15歲少年劇痛送醫

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普：未用於美國AI的「進口晶片」課稅25%

伊朗示威衝擊　美股四大指數全收黑

川普稱「示威者處決」喊卡　伊朗外長證實

傳北京下禁令　H200晶片不准入境

繼承900萬日圓出國花光　日女曝代價

伊朗電視台釋「暗殺川普」訊息　威脅：這次子彈不會飛偏

更多熱門

相關新聞

和談卡關　川普歸咎澤倫斯基

和談卡關　川普歸咎澤倫斯基

美國總統川普14日受訪時，將烏克蘭和平協議談判受阻的責任，歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基，而非俄羅斯總統普丁，與歐洲盟國長期認為莫斯科缺乏終戰誠意的立場大相逕庭。

伊朗無預警關閉領空　3國籍航空未受影響

伊朗無預警關閉領空　3國籍航空未受影響

川普：伊朗政權可能垮台

川普：伊朗政權可能垮台

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄

關鍵字：

川普伊朗美軍戰斧飛彈示威德黑蘭核設施

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

11歲童買包子完「叫一聲」亡

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

再發低溫！下波冷氣團凍3天

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

快訊／堰塞湖溢流釀19死！光復鄉長林清水聲押禁見

搜救飛官辛柏毅有突破！　已定位到飛機「水下相當深位置」

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面