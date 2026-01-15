　
國際 國際焦點

假原諒真處決！印度爸溫情把私奔女兒騙回家　田中開槍榮譽殺人

▲▼印度,女子。（示意圖／達志影像）

▲印度女子遭父親殺害。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦傳出榮譽殺人案件，一名21歲女子幾天前和一名男子私奔，父親表示原諒她，要求她回家和家人好好談一談，沒想到她返回後卻被父親開槍殺死。父親向警方坦承，犯案原因是因為女兒侮辱了家族的名聲。

才剛新婚突然失蹤　女子返家被父親射殺

事件13日晚上發生在中央邦賓德縣(Bhind) Khiria Thapak村，21歲女子妮迪(Nidhi Dhanuk)被發現陳屍在家附近的芥菜田中，其父親達努克(Munnesh Dhanuk)坦承犯案。

警方表示，妮迪12月11日才剛與來自瓜廖爾市(Gwalior)的男子德瓦(Devu Dhanuk)結婚，婚後沒多久，12月28日與丈夫一起外出購物，趁丈夫去取水時突然失蹤，雖然婆家出動了很多人力尋找，卻一直沒有消息。

私奔女兒拒絕回家　父親擔心家族蒙羞

達努克表示，失蹤的女兒後來和他聯絡，坦承自己是和村裡一名交往一段時間的男子私奔，他聽了以後雖然很生氣，但假裝已經原諒女兒，要求對方回家，把人騙到田中後開槍射殺。

達努克告訴警方，「我非常愛我女兒，但是她不願意回到夫家，她說她想按照自己的方式生活，她的行為讓我們整個家族都非常丟臉，我一直勸她，她都不肯聽，所以我殺了她」。警方目前已將達努克拘留，案件正在調查中。

01/13 全台詐欺最新數據

榮譽殺人印度私奔中央邦Nidhi DhanukMunnesh Dhanuk

