川普稱「示威者處決」喊卡！　伊朗外長證實了

▲26歲的伊朗青年蘇丹尼（Erfan Soltani）原定14日上午執行處決。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普於14日表示，伊朗似乎已迫於壓力取消處決計畫；隨後伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也公開證實，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。

川普：殺戮已經停止

川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室向記者透露，根據他掌握的可靠消息，伊朗當局已經退縮。川普指出，「我們被告知，伊朗的殺戮行動正在停止，目前沒有處決計畫。殺戮停了，處決也停了。」

雖然川普並未具體說明消息來源，但他語氣強硬地強調，美方會持續關注後續發展，「我確信如果處決真的發生了，我會非常生氣。」

伊朗外長：處決是不可能的事

針對外界指控，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在接受《福斯新聞》採訪時明確表示，伊朗政府目前「沒有計畫」要處決任何與反政府示威有關的人員，更直言「處以絞刑是不可能發生的事」。

儘管伊朗官方出面喊話，但由於絞刑一直是該國執行死刑的常見手段，且過去幾天局勢緊繃，國際社會對此承諾仍持保留態度。

家屬焦急等待：處決並未取消

目前爭議的焦點在於26歲的伊朗青年蘇丹尼（Erfan Soltani），他因參與示威原定於近日受死。其家屬索瑪耶（Somayeh）向CNN透露，原定於14日早晨執行的死刑確實「沒有如期進行」，但她強調這並不代表處決已被取消，「我們還在等待更多消息。」

總部設在挪威的人權組織「漢加」（Hengaw）也證實，蘇丹尼的處決行動目前僅處於「延期」狀態。

美國國務院日前在社群平台X上公開聲援蘇丹尼。國務院指出，蘇丹尼上週在法迪斯市（Fardis）家中被捕，僅僅四天後，德黑蘭當局就排定了14日執行死刑。蘇丹尼被剝奪了聘請律師與上訴的權利，甚至連身兼執業律師的親姐姐都無法接觸案卷。