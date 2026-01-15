　
國際焦點

起重機砸列車32死！泰總理喊究責　承建商與曼谷倒塌大樓相同

▲▼ 泰國重大列車事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國高鐵工地起重機墜落砸中行進列車，造成至少32人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國列車行經中泰高鐵施工路段遭起重機砸中事故，至今造成32人死亡、64人受傷，總理阿努廷要求承包商負起責任。已知涉及這起事故的承包商是義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc），就是去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商。

▲▼ 泰國重大列車事故。（圖／路透）

▲目擊者形容，當時有聽到重物滑落的巨響，隨後傳來兩聲爆炸，起重機的金屬結構擊中第二節車廂，將其截成兩半。（圖／路透）

車廂遭起重機砸中　截成兩半

曼谷郵報、路透等報導，這起意外發生於15日上午9時5分，當時這列從曼谷開往烏汶府的特快車，正以時速120公里行經事發區域。泰國國家鐵路局（SRT）表示，當時高鐵施工區段的起重機墜落，砸中列車其中兩節車廂。

起重機掉落倒塌的衝擊力道之大，導致車廂脫軌起火。現場目擊者米特（Mitr Intrpanya）形容，當時有聽到重物滑落的巨響，隨後傳來兩聲爆炸，他趕往現場發現，起重機的金屬結構直接擊中第二節車廂，將其截成兩半。

▲▼ 泰國重大列車事故。（圖／達志影像／美聯社）

▲整起事件還有3人下落不明。（圖／達志影像／美聯社）

門窗無法手動開啟　乘客受困

初步報告顯示，起重機先是砸在第二節車廂，隨後發生火災，且由於列車車廂配備的是電動門窗，無法透過手動的方式開啟，逃生困難。搜救人員被迫動用油壓剪破壞車體才將受難者救出。

當局統計，這起事件造成32人死亡、64人受傷，其中7人重傷，另有3人下落不明。

▲▼ 泰國列車遭起重機砸中。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國政府展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

交通部長下令調查真相

泰國副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）已指示泰國國家鐵路局展開調查。泰國國家鐵路局則稱，將成立調查委員會，並在15天內查明事故原因。

鐵路運輸局長皮切特（Pichet Kunadhamraks）表示，承包商違反交通部安全指令，因為法規禁止在列車或車輛通過下方時進行高架作業，且工地現場的安全系統失靈，承包商將面臨刑事與民事訴訟。

▲▼ 泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國總理稱將追究責任。（圖／達志影像／美聯社）

總理稱將追究責任　列黑名單

總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調將追究責任，「這類事故不斷發生，我聽說這次事件也是之前發生過事故的同一家公司。是時候修法，把反覆造成事故的公司列入黑名單」。

這項工程屬於中泰高鐵的一環，此次事發的鐵路橋樑是中泰鐵路（曼谷-廊開高速鐵路）第一期建設階段（曼谷至呵叻）。這項工程自2017年動工，屬於中國「一帶一路」倡議的一環，原定計畫在2028年透過寮國將曼谷與中國昆明相連。

承包商前科累累　逾百人亡

涉及這起事故的承包商是義大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc），就是去年3月在曼谷倒塌的國家審計署辦公大樓的承建商。中國鐵路設計集團顧問提拉丘（Theerachote Rujiviphat）表示，義大利泰工程公司是這項橋梁項目的唯一承包商。

除了這次的列車事故造成的32人死亡，在2025年3月緬甸發生7.7強震時，尚未完工的國家審計署辦公大樓倒塌，造成95人死亡。光是這兩起意外，就造成超過100人死亡。

▼緬甸強震，曼谷審計大樓瞬間被震垮。（圖／翻攝自X）

01/13 全台詐欺最新數據

