泰國起重機又倒塌「壓毀汽車」驚悚瞬間曝光　2死5傷

▲泰國15日又發生起重機倒塌事故，造成2人死亡 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國15日再度發生施工起重機倒塌事故，直接砸中當時正在橋下方行駛的兩輛汽車，造成2人死亡、另有5人受傷。根據現場畫面，當時M82號高速公路高架路段正在施工，但混凝土樑柱連同大型起重機無預警崩塌墜落，大量塵土瞬間炸出。

Italian-Thai Development has been linked to another fatal crane collapse on Rama II Road that killed at least two people on Thursday, intensifying scrutiny of construction safety just one day after a separate crane accident involving the same contractor on a Thai–Chinese… pic.twitter.com/a2jskVFQsV — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) January 15, 2026

起重機又坍塌 壓毀車輛2人喪命

Nation Thailand、法新社等報導，事發地點位在龍仔厝府靠近巴黎花園酒店的路段，在15日上午9時15分，施工地點的混凝土樑柱連同大型起重機無預警崩塌墜落，把當時行經拉瑪二路的車輛壓毀。

根據影片，現場瞬間揚起大量塵土、瓦礫散落一地，多輛汽車紛紛靠邊停或是倒車躲避墜落殘骸。根據行車紀錄器影片，有人餘悸猶存地說「我差點就沒命了……拜託先靠邊停車」。

已知當時M82號高速公路正進行Bang Khun Thian至Ban Phaeo路段的第二期高架工程。

Construction crane collapsed on Rama 2 Road elevated expressway, Samut Sakhon, Thailand at around 9:00 AM , today (15 Jan). At least 2 vehicles trapped. Rescue operations underway. Area cordoned off near Samut Sakhon Bus Terminal entrance before Tha Chin Bridge. pic.twitter.com/5DUlRJO027 — PR Thai Government (@prdthailand) January 15, 2026

▲▼2輛車被壓毀。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／路透）

交通部長親赴現場 承包商曝光

這起事故獲泰國交通部高度重視，副總理兼交通部長皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）等人已趕赴現場。皮帕表示，必須查明事件真相，確認這究竟是意外，或是有其他因素存在。

根據初步調查，施工路段是由承包商義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）負責土木工程。

義大利-泰國合作發展公司是泰國最大的建築公司之一，但近年來發生多起工地致命事故。14日，一列列車被中泰高鐵高架工地滑落的起重機砸中，造成32人死亡、66人受傷；2025年3月緬甸發生7.7強震時，尚未完工的國家審計署辦公大樓倒塌，造成95人死亡。

▼列車被起重機砸中，造成32人死亡、66人受傷。（圖／路透）