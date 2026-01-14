傳北京下禁令　路透：中國海關通知H200晶片「不准入境」

▲輝達執行長黃仁勳曾說在中國的AI晶片市場份額已降至零。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

路透社披露，中國海關近日通知報關行，輝達（NVIDIA）旗下H200人工智慧晶片不得進口中國，同時官方也要求國內科技公司，除非具備特殊需求，否則暫停採購該款晶片。消息一出，立即引發市場與產業界高度關注，被視為美中科技競逐下的最新變數。

官員措辭強硬 形同暫時禁令

報導中引述多名知情人士說法，中國政府官員近日召集部分科技企業開會，明確指示限制H200晶片採購，語氣相當嚴厲，形同暫時性禁令，但未排除未來調整空間。相關單位並未對外說明原因，也未釐清措施是否涵蓋既有訂單，抑或僅針對新訂單。

截至目前，中國海關總署、工信部及國家發改委均未回應外界詢問，輝達方面也未對相關報導評論。

H200成焦點 北京用意引揣測

H200為輝達僅次於旗艦產品的高階AI晶片，效能被認為約為先前獲准出口的H20六倍，在川普政府批准下，本周得以出口中國，但附帶限制條件，在美國引發爭議，有官員擔憂，H200可能會大幅提升中國軍事能力，進而削弱美國在AI技術上的領先地位。外界揣測，北京此舉究竟是為扶植本土晶片產業、限制使用範圍，或是作為與華府談判的籌碼，仍有待觀察。