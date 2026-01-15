北捷隨機殺人！張文身亡逃過殺人罪　妨害兵役案獲不起訴處分

記者沈繼昌／桃園報導

去年12月19日在台北捷運站犯下隨機攻擊事件造成4死11傷悲劇，凶嫌張文最後墜樓身亡，台北地檢察署今（15）日偵結，因被告死亡，依法不起訴，而張文在桃園因妨害兵役遭通緝案，桃園地檢署也於今天偵結，同樣將張文不起訴處分。

▲犯下北捷隨機殺人案兇嫌張文墜樓身亡，北檢今天偵結不起訴，桃檢發布妨害兵役通緝，因被告死亡今天也偵結不起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

張文老家位於桃園市楊梅區，他任職空軍時，2022年2月13日休假期間，因酒後駕車遭中壢警方攔查，員警實施酒測，酒測值為0.47已超標，員警依公共危險罪嫌將張文帶回派出所偵訊，訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，當時因張文坦承犯行且之前沒有犯案紀錄，檢方偵結給予緩起訴處分，張後來也被空軍汰除。

張文遭空軍汰除後，事後遷居未向戶政機關更新，也未依相關規定申報，導致桃園市後備指揮部於2024年11月25日遞送教育召集令無法順利送達，依妨害兵役治罪條例函送桃園地檢署偵辦，桃檢屢次送達傳票通知到案說明，張文亦未到案，因此於去年7月11日發布通緝。

桃園地檢署今天指出，張文因遷移戶籍未申報，導致應於2024年11月25日報到教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日檢方發布通緝，因張男已死亡，桃檢今天將全案偵結處分不起訴。