　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷隨機殺人！張文身亡逃過殺人罪　妨害兵役案獲不起訴處分

記者沈繼昌／桃園報導

去年12月19日在台北捷運站犯下隨機攻擊事件造成4死11傷悲劇，凶嫌張文最後墜樓身亡，台北地檢察署今（15）日偵結，因被告死亡，依法不起訴，而張文在桃園因妨害兵役遭通緝案，桃園地檢署也於今天偵結，同樣將張文不起訴處分。

▲犯下北捷隨機殺人案兇嫌張文墜樓身亡，北檢今天偵結不起訴，桃檢發布妨害兵役通緝，因被告死亡今天也偵結不起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

▲犯下北捷隨機殺人案兇嫌張文墜樓身亡，北檢今天偵結不起訴，桃檢發布妨害兵役通緝，因被告死亡今天也偵結不起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

張文老家位於桃園市楊梅區，他任職空軍時，2022年2月13日休假期間，因酒後駕車遭中壢警方攔查，員警實施酒測，酒測值為0.47已超標，員警依公共危險罪嫌將張文帶回派出所偵訊，訊後依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，當時因張文坦承犯行且之前沒有犯案紀錄，檢方偵結給予緩起訴處分，張後來也被空軍汰除。

張文遭空軍汰除後，事後遷居未向戶政機關更新，也未依相關規定申報，導致桃園市後備指揮部於2024年11月25日遞送教育召集令無法順利送達，依妨害兵役治罪條例函送桃園地檢署偵辦，桃檢屢次送達傳票通知到案說明，張文亦未到案，因此於去年7月11日發布通緝。

桃園地檢署今天指出，張文因遷移戶籍未申報，導致應於2024年11月25日報到教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，去年7月11日檢方發布通緝，因張男已死亡，桃檢今天將全案偵結處分不起訴。

 【更多新聞】

推去撞牆還勒頸！騙「自己跌倒免送醫」害死老爸　孽子下場曝

投資股票慘賠「每紮偷幾張」1年半A走629萬　一銀分行主任慘了

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：肺部像溺水一樣

獨／林炎田障礙！離開高雄接任北警局長　陳其邁「真毋甘」曝關鍵

快訊／國道汐止5車連環撞翻覆　23歲男鬼切車道1傷

8旬翁闖紅燈被抓包！北投勇警追上卻被撞倒...驚險畫面曝　

新北泰山公寓4樓起火！濃煙狂竄　5樓住戶受困1人送醫

快訊／台中小貨車轉彎碰撞直行機車　男騎士重摔亡

雲林雞舍連環竊！4賊老虎鉗剪網「狂偷700多隻雞」 檢警逮人收押

快訊／光復鄉長林清水羈押禁見　未積極疏散還浮報撤離人數釀19死

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

台中11歲女童「叫一聲」猝逝！高大成揭致命關鍵：肺部像溺水一樣

獨／林炎田障礙！離開高雄接任北警局長　陳其邁「真毋甘」曝關鍵

快訊／國道汐止5車連環撞翻覆　23歲男鬼切車道1傷

8旬翁闖紅燈被抓包！北投勇警追上卻被撞倒...驚險畫面曝　

新北泰山公寓4樓起火！濃煙狂竄　5樓住戶受困1人送醫

快訊／台中小貨車轉彎碰撞直行機車　男騎士重摔亡

雲林雞舍連環竊！4賊老虎鉗剪網「狂偷700多隻雞」 檢警逮人收押

快訊／光復鄉長林清水羈押禁見　未積極疏散還浮報撤離人數釀19死

美商務部：台美投資信保15.7兆　對等關稅降為15%

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

【擦撞後竟落跑】金門機車路口碰撞！女騎士下車撿東西...然後直接騎走

社會熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

林炎田障礙！陳其邁「真毋甘」曝關鍵

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

即／涉浮報撤離人數！光復鄉長林清水羈押禁見

即／國道5車連環撞　23歲男鬼切車道1傷

更多熱門

相關新聞

張文69頁偵查報告出爐　北市警局長退休前終結

張文69頁偵查報告出爐　北市警局長退休前終結

孤狼張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人事件，檢警連日密集召開專案會議，全案趕在北市警局長李西河退休前夕全案偵結，9日將全案資料移送台北地檢署，並由台北地檢署在15日聯合北市警局召開記者會，會後北市警局也接著舉辦歡送會，歡送明（16）日退休的北市警局長李西河，後續局長職務也暫由副局長張淑芳代理。

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

檢分析張文手勢「破解平板密碼」　查出殺人計畫書

檢分析張文手勢「破解平板密碼」　查出殺人計畫書

即／張文犯罪終點曝　就是要造成社會震撼

即／張文犯罪終點曝　就是要造成社會震撼

關鍵字：

北捷隨機殺人案張文北檢不起訴桃檢妨害兵役不起訴

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面