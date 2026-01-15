蘇澳區漁會「漁貨搶鮮購」澎湃上桌　早鳥預購再享9折優惠

▲▼蘇澳漁會團圓「鱻宴集錦禮盒」限量1200盒。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

農曆春節將至，家家戶戶的團圓飯桌上，「魚」不僅是道地美味，更象徵「年年有餘」的吉祥祝福。為了讓消費者在新年期間能享受到最優質的海鮮，蘇澳區漁會今年特別嚴格把關，推出「新年團圓漁貨搶鮮購」專案，推出兩款精選禮盒及超值加價購，邀請全國民眾搶先預購，將來自蘇澳的現撈鮮滋味帶回家。

蘇澳區漁會表示，全盒共計9大項頂級漁獲，原價3,080元，搶鮮價2,680元，限量1,200盒。為回饋消費者，凡加入「蘇澳區漁會 LINE 生活圈」訂購，前300名更可享有9折超低折扣，名額有限，及早搶購。

蘇澳區漁會另為推廣優質國產魚，凡購買禮盒即可享1,000元超值加價購「龍虎斑石斑魚」一尾（2 公斤以上）。採取貼心的輪切真空包裝，「吃多少、拿多少」，無論是清蒸、煮湯或乾煎，都能輕鬆品嚐到石斑魚特有的Ｑ彈膠質與鮮甜。

專案特別也推出「白腹鯖魚片禮盒」（200g/片，10入）。蘇澳區漁會表示，白腹鯖魚即是內行人口中俗稱的「扁仔青飛」，相較於一般鯖魚，其油脂更為豐厚、肉質細緻。禮盒原價800元，限量優惠價僅需680元，是年節自用或贈送親友的高 CP 值選擇。