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法國大罷工「巴黎車龍逾350km」全國交通癱瘓　工會10日發起第二波示威

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▲法國全國罷工，交通癱瘓。（圖／路透）

▲法國5日爆發全國性罷工，交通癱瘓，首都巴黎甚至出現超過350公里的車龍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出「統一退休金體系」的改革，被批評迫使勞工延後退休，否則只能領取大幅縮水的福利金，超過80萬人5日發起全國大罷工，首都巴黎甚至出現超過217英里（大約350公里）的車龍，抗議與交通癱瘓的狀況周末仍持續延燒。工會表示，10日將要發起第二波全國性罷工示威。

▲法國全國罷工，交通癱瘓。（圖／路透）

▲▼法國爆發全國大罷工，交通癱瘓，許多通勤人士選擇騎機車上班。（圖／路透）

▲法國超過80萬人抗議總統馬克宏提出的退休金改革，癱瘓交通。（圖／路透）

法國超過80萬人5日走上街頭，在國內一百多座城市抗議，部分人士與警方發生暴力衝突，警方出動突圍彈、胡椒噴霧等武器驅離，是許多年以來規模最大的示威。根據BBC，巴黎6日早上大塞車，主幹道與周邊街道出現超過217英里車龍，一些通勤人士為了避免陷入交通混亂，選擇騎單車或電動摩托車上班。大約90％法國高速列車（TGV）與火車被取消，數百航班停飛，許多學校宣布停課。

▲法國全國罷工，交通癱瘓。（圖／路透）

▲▼火車、地鐵受到影響關閉，車站空無一人。（圖／路透）

▲法國全國罷工，交通癱瘓。（圖／路透）

《德國之聲》報導，法國國家鐵路（SNCF）於7日表示，長途與區域火車基本服務率大約只有5％至16％，建議民眾不要進行不必要的旅程，預計此情況會持續到周一（9日）。此外，巴黎16條地鐵線中9條完全關閉，5條部分關閉，只有無人駕駛的1號線與14號線正常營運。艾菲爾鐵塔、羅浮宮、博物館與歌劇院也暫時關閉。

法國民航局7日指出，由於受到罷工影響，6日將近20％往返法國的航班被取消，但如今已經恢復正常。據了解，開往比利時、德國的「標槍女神高速列車」（Thalys）與開往倫敦、布魯塞爾的「歐洲之星」（Eurostar）於7日仍有部分被取消。

▲法國超過80萬人抗議總統馬克宏提出的退休金改革，癱瘓交通。（圖／路透）

▲▼法國超過80萬人走上街頭，抗議總統馬克宏提出的退休金改革。（圖／路透）

▲法國超過80萬人抗議總統馬克宏提出的退休金改革，癱瘓交通。（圖／路透）

工會指出，統一退休金體系以後，數百萬公、私部門的勞工將被迫延遲退休，遠遠超過法定退休年齡62歲，否則福利金額就會大幅縮水。根據《法新社》，他們預告，10日將要發起第二波全國性大罷工。

▲法國總理菲利普（Édouard Philippe）。（圖／路透）

▲法國總理菲利普（Édouard Philippe）表示，將會循序漸進地改革。（圖／路透）

全國示威爆發以後，馬克宏聲明，他正以「冷靜與決心」密切關注事態發展。總理菲利普（Édouard Philippe）堅稱，政府不會放棄這項計畫，但將會與工會合作，更加循序漸進地進行改革。

馬克宏提出一項「全面積分制」的退休金體系，針對勞工進行每日獎勵，再把獎勵積分轉換成日後的退休金，並廢除船員水手、律師、歌劇院勞工等42個職業的「特殊」退休金制度。他認為，此舉不但能夠統一五花八門的相關體系，也會「更加公平」，卻引發人民強烈反彈。

►反送中全身而退…「高登」記者訪罷工遭法警射突圍彈　爆血小腿挖碎片

►法全國罷工逾80萬人反「退休金改革」　交通大癱瘓、學校停課

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