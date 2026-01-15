　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

繼承900萬日圓環遊世界圓夢　日女曝後續代價：若重來不會花光

記者黃翊婷／綜合報導

日本68歲婦人中村理惠（化名）在父母過世之後，繼承一筆大約900萬日圓（約新台幣179萬元）的財產，她利用這筆錢進行長達5個月的環遊世界旅行，但回國後因身體狀況不佳以及其他非預期性支出，反而讓生活失去「餘裕」，她直言若再重新選擇一次，她不會把錢全部花光。

▲▼出國玩,出國旅遊,自助旅遊,拉行李。（圖／VCG）

▲中村理惠繼承父母遺產後，選擇去環遊世界。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，中村理惠在60歲左右因父母離世，繼承一筆900萬日圓現金，當時她已經退休，孩子也獨立了，便決定趁著身體還能動時，展開一趟環遊世界之旅，在長達5個月的旅程中，她去了歐洲、非洲、南美等地區，親眼觀賞以前只能在照片上看的風景，也留下許多美好的回憶。

然而，中村理惠坦言，結束旅程回國之後，雖然繼承的遺產幾乎已經花用殆盡，但她覺得還有每個月14萬日圓的年金和300萬日圓存款可以使用，不要過於奢侈的話，應該還撐得下去，只是近年來身體狀況逐漸變差，需要經常跑醫院，加上房租、家電故障等費用支出，導致她的生活逐漸失去「餘裕」。

中村理惠表示，她不後悔去環遊世界，只是如今她必須盡量減少外出、控制伙食費等開銷，也暫時沒有餘力去思考老年長照等問題，如果再讓她選擇一次，她依舊認為環遊世界圓夢並非壞事，只是沒有必要把所有錢花光，「我確實做了只有現在才能做的事，這是事實。不過，如果能多替『幾年後的自己』想一點，可能會更好。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旭集、遠東咖啡都中！　5家水產不合格
5戰5勝！陳亭妃六度對決謝龍介　一圖比較2人特質、學經歷
肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」：全台門市售完截止
快訊／新店爆砍人！男雙手濺血「後腦20cm刀傷」
快訊／陳亭妃險勝林俊憲2.7個百分點　六度對決謝龍介
快訊／陳亭妃出線！　初選險勝林俊憲
快訊／2027世界12強　參賽名單出爐！
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　陳素芬與大姑被聲押
持有12年！　屋主轉手大賺近2千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

和談卡關！川普點名「問題出在澤倫斯基」：普丁準備好了

空服員起降「手塞大腿下」不是冷！　專家揭保命真相

伊朗政府可能垮台　川普未全力支持「流亡王儲」重返

攪拌機突啟動！　美化學廠員工「卡5小時」痛苦喪命

川普祭25%關稅！輝達、AMD晶片受衝擊　白宮：減少對台依賴

美駐卡達大使館示警！　減少前往「美軍中東最大基地」

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄　只有美國能守住格陵蘭

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

和談卡關！川普點名「問題出在澤倫斯基」：普丁準備好了

空服員起降「手塞大腿下」不是冷！　專家揭保命真相

伊朗政府可能垮台　川普未全力支持「流亡王儲」重返

攪拌機突啟動！　美化學廠員工「卡5小時」痛苦喪命

川普祭25%關稅！輝達、AMD晶片受衝擊　白宮：減少對台依賴

美駐卡達大使館示警！　減少前往「美軍中東最大基地」

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄　只有美國能守住格陵蘭

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

BTS要來了！高雄旅宿瘋傳「先關房再漲價」　觀光局稽查結果曝

台南奇美博物館埃及展推「親子主題導覽」　指定票搭高鐵85折

O型血拉警報！全台血液庫存偏低「春節前還需24萬袋血」

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

公布親題春聯「今馬熊讚」　蔣萬安：有機會很希望送給黃仁勳

抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

淡江大橋「躺平看海、野餐、健行」通車9活動　商標開放公益使用

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

【她不是我們想像的樣子】但永遠是我們的寶貝❤️

國際熱門新聞

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

美國將凍結75國「赴美簽證申請」

快訊／伊朗宣布關閉領空　航跡圖曝光

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

快訊／暫緩攻打　川普：伊朗保證停止殺害示威者

35cm網路線「插進尿道」！15歲少年劇痛送醫

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

川普：未用於美國AI的「進口晶片」課稅25%

伊朗示威衝擊　美股四大指數全收黑

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普稱「示威者處決」喊卡　伊朗外長證實

傳北京下禁令　H200晶片不准入境

繼承900萬日圓出國花光　日女曝代價

伊朗電視台釋「暗殺川普」訊息　威脅：這次子彈不會飛偏

更多熱門

相關新聞

心理學解密「節分」開運術：5招讓你斷開爛運狂招福

心理學解密「節分」開運術：5招讓你斷開爛運狂招福

在日本傳統習俗中，「節分」被視為立春的前一天。這天不只是象徵季節的更迭，從心理學角度來看，更是啟動「標竿效應（Fresh Start Effect）」的絕佳時機。這種類似於我們在農曆新年大掃除、換新春聯的心境，能讓我們更有動力重整心情、拋開過往沉重負擔，並充滿朝氣地開啟新起點。

石平訪台證實兩岸互不隸屬　國台辦批賴清德

石平訪台證實兩岸互不隸屬　國台辦批賴清德

高市擬解散眾院　駐日代表：務實拚單獨過半

高市擬解散眾院　駐日代表：務實拚單獨過半

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

日本熊本縣知事木村敬首訪台南拓展產業觀光合作

盛岡市動物園「黑熊冬眠導覽」爆紅

盛岡市動物園「黑熊冬眠導覽」爆紅

關鍵字：

日本

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

11歲童買包子完「叫一聲」亡

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

再發低溫！下波冷氣團凍3天

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

經典賽中華隊集訓名單曝光

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面