繼承900萬日圓環遊世界圓夢　日女曝後續代價：若重來不會花光

日本68歲婦人中村理惠（化名）在父母過世之後，繼承一筆大約900萬日圓（約新台幣179萬元）的財產，她利用這筆錢進行長達5個月的環遊世界旅行，但回國後因身體狀況不佳以及其他非預期性支出，反而讓生活失去「餘裕」，她直言若再重新選擇一次，她不會把錢全部花光。

▲中村理惠繼承父母遺產後，選擇去環遊世界。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，中村理惠在60歲左右因父母離世，繼承一筆900萬日圓現金，當時她已經退休，孩子也獨立了，便決定趁著身體還能動時，展開一趟環遊世界之旅，在長達5個月的旅程中，她去了歐洲、非洲、南美等地區，親眼觀賞以前只能在照片上看的風景，也留下許多美好的回憶。

然而，中村理惠坦言，結束旅程回國之後，雖然繼承的遺產幾乎已經花用殆盡，但她覺得還有每個月14萬日圓的年金和300萬日圓存款可以使用，不要過於奢侈的話，應該還撐得下去，只是近年來身體狀況逐漸變差，需要經常跑醫院，加上房租、家電故障等費用支出，導致她的生活逐漸失去「餘裕」。

中村理惠表示，她不後悔去環遊世界，只是如今她必須盡量減少外出、控制伙食費等開銷，也暫時沒有餘力去思考老年長照等問題，如果再讓她選擇一次，她依舊認為環遊世界圓夢並非壞事，只是沒有必要把所有錢花光，「我確實做了只有現在才能做的事，這是事實。不過，如果能多替『幾年後的自己』想一點，可能會更好。」