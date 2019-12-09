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聖誕老人桌上「3行白色粉末」樂歪！沃爾瑪急道歉、下架惡搞毛衣

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▲惡搞聖誕毛衣惹議，沃爾瑪道歉。（圖／翻攝fun.com）

▲沃爾瑪（Walmart）加拿大網路賣場出現「惡搞聖誕毛衣」惹議，公司已經撤下商品並為此致歉。（圖／翻攝fun.com）

記者吳美依／綜合外電報導

美國跨國零售企業沃爾瑪（Walmart）的加拿大網站上出現一件「惡搞毛衣」，聖誕老人桌上出現3行白色粉末，商品描述寫著「他擁有一些高品質、A級的哥倫比亞雪……大力聞一聞高品質雪的芬芳」，被認為明顯暗示吸食古柯鹼（Cocaine），在社群媒體上引發熱議。沃爾瑪表示，服飾是由第三方賣家提供，不代表公司價值，7日已將商品下架，事後也對此致歉。

▲沃爾瑪7日已將毛衣下架，但截圖被許多網友瘋傳、備份。

圖片中，聖誕老人咧嘴大笑，桌上出現3行白色粉末，最下方有「下雪吧」（Let It Snow）字樣。根據加拿大《環球新聞》，這一件毛衣是由FUN Wear設計生產，在沃爾瑪網站上架，商品描述寫著，「我們都知道雪是怎麼回事，白色的，粉末狀，最好的雪來自南美洲……這也是為什麼聖誕老人真的很享受這一刻，他擁有一些高品質、A級的哥倫比亞雪。他在咖啡桌上完美排列，然後大力聞一聞高品質雪的芬芳。」

這一件「惡搞毛衣」的資訊迅速在社群媒體上瘋傳，網友感到好笑、震驚或不敢置信，紛紛轉推留言，「這是有史以來最棒的醜陋聖誕節毛衣。」、「不好意思，搞什麼？沃爾瑪在聖誕節毛衣上面打古柯鹼廣告？」、「哇，沃爾瑪這次真是個傻瓜，看看這件毛衣的商品敘述，哈哈哈！」

▲▼沃爾瑪(Walmart)公司是一家美國的跨國零售企業，是世上最大的零售商。（圖／路透社）

▲沃爾瑪（Walmart）是美國的跨國零售企業，也是全球最大零售商。（圖／路透）

《紐約郵報》報導，沃爾瑪7日已將這件衣服與其他不雅季節服飾下架，發言人提到，「這些毛衣是第三方賣家透過沃爾瑪平台販售，並不代表沃爾瑪的價值觀，如今在我們的網站上也不再有容身之處。我們已將這些產品從賣場中移除，對於任何可能無意造成的傷害道歉。」

根據CNN報導，沃爾瑪會批准賣家使用其網站作為門戶或平台，也就是說，第三方賣家能在沃爾瑪的網路賣場提供商品。這家零售巨擘2017年也曾因第三方賣家在商品清單中使用汙辱性字眼道歉。此外，亞馬遜（Amazon）12月初也發生類似爭議，因為網站販售的聖誕節裝飾描繪波蘭「奧斯威辛集中營」（Auschwitz Concentration Camp）的場景，事後已遭撤下。

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