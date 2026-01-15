拋下300萬年薪！　她「全職替人看家」環遊世界超省錢

▲艾蘭娜現在是一名專業「看家員」，已經為了工作住過17座城市。（圖／翻攝IG@alannaparrish，下同。）



記者吳美依／綜合報導

33歲的艾蘭娜（Alanna Parrish）來自美國加州灣區，曾擁有一份年薪超過新台幣300萬的白領工作，如今卻毅然轉行擔任「全職看家員」，幫屋主照顧寵物、維護住宅狀況及安全，不僅能夠賺取生活費，還免費住遍全球各大城市。

渴望冒險 她棄高薪改當看家員

艾蘭娜在房地產及物業管理領域工作多年，收入高達6位數美元，但內心始終渴望冒險生活。2022年，她決定離職展開為期半年的旅行，沒想到一走就再也沒回頭，最後乾脆賣掉公寓，全職投入「看家」工作。

看家員做什麼？需求比想像大

艾蘭娜的工作內容包括照顧寵物、澆灌植物、收取信件、確保房屋安全無虞，並且保持有人居住的狀態，讓屋主能安心度假，每次看家時間從2天到1個月不等，平均停留一周。

她並未透露具體收入，但稱足以滿足基本生活需求，「費率依據地點及工作內容有所差異」，而且更像是透過看家服務交換住宿開支。

艾蘭娜向《每日郵報》表示，「我一開始是為朋友或熟人看家，尤其是那些有養寵物的人，然後意識到可靠的看家員需求量非常大。從那之後，我加入了看家員平台，並且開始獲得（客戶）推薦。」不只在美國，國際市場的需求量也很大。

浪漫生活也有陰暗面

艾蘭娜已靠這份工作踏遍全球17大城市，雖能免費環遊世界，但也有不小代價。只帶著簡單行李到處搬家，有時實在不太容易，「有時確實會感到疲憊，尤其是打包行李和交通方面……我有時會想念擁有固定住所的感覺。」此外，生活缺乏規律性，必須不斷規畫行程，有時還會感到孤單。

儘管如此，艾蘭娜仍認為「自由感遠遠勝過不方便」，而且省下房租等固定開支後，經濟壓力大幅減輕，「我不會為了生計發愁。」

對於想投入這行業的人，艾蘭娜建議先從兼職開始嘗試，累積評價和信任度，「不要過度浪漫化這份工作，但如果你適應力強、有責任感，又重視自由勝過規律生活，這將是一種非常值得的生活方式。」