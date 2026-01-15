空服員起降「手塞大腿下」不是冷！　專家揭保命真相

▲空服員雙手塞在大腿下「防撞準備姿勢」（Brace-ready position）。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



記者張方瑀／綜合外電報導

搭飛機時，你是否曾留意過，空服員在飛機起飛與降落期間，總會乖乖坐在位子上，且習慣將「雙手塞在大腿下」？這可不是因為機艙太冷，或是單純的休息姿勢。專家透露，這個看似不起眼的動作，實際上是為了在緊急時刻「保命」的關鍵保護措施。

起降關鍵階段 空服員「神情肅穆」有原因

對於許多頻繁搭機的旅客來說，上機後或許就開始放空、整理行李或研究機上備品。然而，希拉斯航空服務公司（Cirrus Aviation Services）資深空服員兼客艙督導德羅索斯（Katherine Drossos）表示，起飛與降落是飛行中最敏感的關鍵階段，機組人員必須確保客艙完全安全，並讓所有乘客進入準備狀態。

除了乘客熟悉的束緊安全帶、氧氣罩示範外，空服員在就座後的姿勢也大有玄機。德羅索斯指出，乘客常看到空服員「坐在手上面」，或者將掌心向下平放在腿上，這在專業領域中被稱為「防撞準備姿勢」（Brace-ready position）。

「防撞姿勢」藏玄機 穩定身體、減少受傷風險

德羅索斯解釋，這套動作要求空服員在折疊椅（Jump seat）上挺直坐正，雙腳平放於地板，並將雙手固定在大腿下方。她表示，「這個姿勢能有效穩定身體，將遇到突然晃動或亂流時的受傷風險降到最低。」

此外，這個姿勢還能確保空服員的雙手隨時處於「待命狀態」，一旦發生需要緊急撤離（Evacuation）的狀況，他們能立即對安全行動做出反應。雖然不同航空公司或機型對細節要求略有差異，但核心目的都是為了在關鍵時刻維持穩定度與警覺性。

不僅是坐著 腦中同步「默想安全複習」

除了身體上的準備，空服員在維持這個姿勢時，大腦也在高速運轉。德羅索斯透露，這段時間空服員會進行「默想安全複習」，在心中默背緊急程序、確認逃生口位置，並反覆練習撤離時的指令與職責分工。

雖然航空公司並未強制要求乘客在起降時採取同樣的「塞手姿勢」，但專家仍建議，旅客應全程繫好安全帶、確保椅背豎直，並在起降前仔細閱讀座位前方的安全須知卡。