國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／川普暫緩攻打伊朗：已保證停止殺害示威者　觀察情勢再定

▲▼美國總統川普9日在白宮東廳會見石油公司高層時面帶微笑。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）14日表示，他已收到伊朗方面將停止對示威者暴力鎮壓的承諾。川普強調，自己會觀察接下來的情勢發展，再決定是否採取進一步行動。至於是否排除進行軍事行動，川普僅表示先關注事態發展再決定。

川普獲伊朗停止鎮壓承諾　美方持續觀察後續局勢
美國總統川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時透露，據他掌握的消息，伊朗已經停止殺害抗議民眾，且目前並沒有進行處決的計畫。川普說，他是從「非常重要的消息來源」得知這項訊息，並補充，如果證實這些消息不正確、暴力仍在繼續，他本人會感到非常憤怒。

記者詢問是否已經排除對伊朗採取軍事行動的可能性時，川普回答，他會持續關注事態發展，再決定下一步。他強調，自己目前掌握的資訊都是來自真正了解狀況的人，而且內容非常正面。

川普鼓勵伊朗抗議　白宮討論打擊方案
川普（Donald Trump）這次發言，是在他呼籲伊朗民眾繼續對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）領導的政府表達不滿後發出的。他曾經表示，會根據示威者遇害的具體情況來決定採取何種行動。川普也在社群媒體上發文，向伊朗抗爭者喊話，強調「援助正在路上」。

根據白宮官員透露，川普已經聽取了多種針對伊朗的軍事行動選擇，這當中包括攻擊非軍事設施。副總統范斯（Mike Pence）13日還主持了一場國家安全會議，專門討論伊朗局勢，而川普本人則在密西根州發表經濟演說。

美國加強施壓伊朗、軍方調整部署
川普（Donald Trump）12日表示，將對所有與伊朗進行商業往來的國家課徵25%的高額關稅，進一步加大對德黑蘭的壓力。隔天他又宣布，已經取消與伊朗官員的所有會談，直到德黑蘭停止無謂殺害抗議者。

白宮官員14日告訴彭博新聞，美國已針對駐卡達及其他中東地區美軍基地的人員部署進行部分調整，顯示美方仍在密切關注伊朗局勢，並保留相關應對選項。

伊朗諾貝爾和平獎得主艾巴迪（Shirin Ebadi）近日接受德國之聲（Deutsche Welle）專訪時呼籲，美國應對伊朗最高領袖和伊斯蘭革命衛隊高層採取精準行動，並利用科技手段癱瘓伊朗國營媒體，以阻止對平民的鎮壓與宣傳。

