2千萬官司就要打贏　「被告突下跪道歉」心軟簽和解書！下場超慘

記者施怡妏／綜合報導

律師處理案件的策略與心法，時常引起外界關注。網紅「黑心律師」楊律師坦言，有些案件若未「徹底解決某個人」，往往難以真正保障當事人權益，並分享之前有過一個案件，再過幾個月客戶就可以打贏近2千萬的官司，結果對方私下約見面，下跪求饒希望簽和解書，一簽完名就翻臉，最後客戶什麼都沒了。

當事人下跪道歉 心軟簽和解書損失慘重



楊律師在粉專發文，有些案件從一開始就必須規劃「長久的全套服務」，原因在於對手可能會透過各種方式反擊，甚至利用當事人的善良。他表示，若案件中唯一的弱點是自己的客戶，就必須先「打好預防針」，在策略上預先防堵風險，再正式出手處理，避免當事人在過程中受到二次傷害。

楊律師進一步分享過往經驗，曾有案件在接近勝訴、金額近兩千萬元時，對方私下接觸當事人，對方哭著下跪道歉並簽署一份「看得到卻吃不到」的和解書，「剛簽完名就翻臉，客戶什麼都沒了。」他表示，這類單純善良客戶的案例並不少見，也正是他在處理案件時特別謹慎的原因。

楊律師感嘆「邪惡的剋星未必是善良，而是另一個邪惡」。

貼文一出，底下網友熱議，「活生生的人性」、「除惡務盡這句話，體驗過小人的惡後發現才是真理」。也釣出「核能流言終結者」創辦人黃士修留言，「我身為惡者，將討伐巨惡！」