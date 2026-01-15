　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普祭25%關稅！輝達、AMD晶片受衝擊　白宮：減少對台依賴

▲▼美國總統川普19日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普簽署最新國家安全命令，宣布將針對特定進口的AI晶片課徵25%的關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）14日簽署最新國家安全命令，宣布將針對特定進口的人工智慧（AI）晶片課徵25%的關稅，受影響對象包含輝達（Nvidia）H200處理器及超微（AMD）MI325X等高階半導體。白宮對此重申，此舉是為了扭轉美國晶片高度依賴台灣等國外供應鏈的現狀，確保國家安全。

歷經9個月調查　川普祭出「232條款」重拳

根據白宮發布的命令，這項關稅行動是基於1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條（Section 232）所進行的調查結果。該調查耗時長達九個月，最終確定針對符合特定效能指標的高端半導體及其相關設備採取行動。

白宮在公告中指出，「目前美國所需的晶片中，僅有約10%是完全在國內生產。」這項數據顯示美方對國外供應鏈已達到「過度依賴」的程度，不僅對美國經濟造成威脅，更構成了重大的國家安全風險。

目標減少對台依賴　強迫產線「移回美國」

白宮明確表示，這項關稅政策的核心目的，是為了創造誘因，鼓勵晶片商將生產線轉移至美國境內。川普政府認為，唯有增加國內半導體產量，才能有效減少對台灣等地區晶片製造商的依賴，從根本上解決供應鏈的安全疑慮。

受此消息影響，輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）在美股14日盤後交易中股價皆出現微幅下跌。

台灣製晶片「繞道檢測」仍得繳稅

針對供應鏈格局的衝擊，川普政府本週更要求原本在台灣製造、預計銷往中國的晶片，必須先繞道運往美國，由第三方實驗室進行測試。而這些晶片一旦進入美國國境，就必須面對14日宣布的25%關稅。

雖然川普先前曾提議允許輝達向中國出售H200晶片以換取抽成，但此舉涉及憲法爭議，目前細節仍不明確。而白宮也預告，未來可能還會對半導體衍生產品實施更廣泛的關稅。

精準打擊　資料中心免徵關稅

為了降低對國內科技業的即時衝擊，白宮事實清單指出，這項關稅將採取「窄化」原則，豁免範圍包括美國資料中心（Data Centers）、新創公司、非資料中心消費級應用及公部門應用。此外，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也擁有裁量權，可視情況給予進一步豁免。

即便如此，由於台積電（TSMC）承攬了美商多數的高階晶片代工，川普這波針對「產地依賴」而來的關稅閃電戰，後續對台美半導體分工的影響仍備受市場關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
旭集、遠東咖啡都中！　5家水產不合格
5戰5勝！陳亭妃六度對決謝龍介　一圖比較2人特質、學經歷
肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」：全台門市售完截止
快訊／新店爆砍人！男雙手濺血「後腦20cm刀傷」
快訊／陳亭妃險勝林俊憲2.7個百分點　六度對決謝龍介
快訊／陳亭妃出線！　初選險勝林俊憲
快訊／2027世界12強　參賽名單出爐！
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　陳素芬與大姑被聲押
持有12年！　屋主轉手大賺近2千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

和談卡關！川普點名「問題出在澤倫斯基」：普丁準備好了

空服員起降「手塞大腿下」不是冷！　專家揭保命真相

伊朗政府可能垮台　川普未全力支持「流亡王儲」重返

攪拌機突啟動！　美化學廠員工「卡5小時」痛苦喪命

川普祭25%關稅！輝達、AMD晶片受衝擊　白宮：減少對台依賴

美駐卡達大使館示警！　減少前往「美軍中東最大基地」

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄　只有美國能守住格陵蘭

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

女神全恩菲震撼加盟台籃！　成新北國王正式啦啦隊成員

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

美女得來速等餐遭遊民攻擊身亡　「店員目睹沒阻止」夫怒告麥當勞

烏克蘭宣布能源緊急狀態　基輔零下20℃水電供暖全斷

和談卡關！川普點名「問題出在澤倫斯基」：普丁準備好了

空服員起降「手塞大腿下」不是冷！　專家揭保命真相

伊朗政府可能垮台　川普未全力支持「流亡王儲」重返

攪拌機突啟動！　美化學廠員工「卡5小時」痛苦喪命

川普祭25%關稅！輝達、AMD晶片受衝擊　白宮：減少對台依賴

美駐卡達大使館示警！　減少前往「美軍中東最大基地」

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄　只有美國能守住格陵蘭

147.8萬起！台灣福斯「Golf GTI冰影純粹版」開賣　慶祝問世50周年

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

BTS要來了！高雄旅宿瘋傳「先關房再漲價」　觀光局稽查結果曝

台南奇美博物館埃及展推「親子主題導覽」　指定票搭高鐵85折

O型血拉警報！全台血液庫存偏低「春節前還需24萬袋血」

Netflix擬全現金收購華納兄弟　以加快交易進程

公布親題春聯「今馬熊讚」　蔣萬安：有機會很希望送給黃仁勳

抓猴實錄！小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

淡江大橋「躺平看海、野餐、健行」通車9活動　商標開放公益使用

看不懂繳費機卡關！男受困東港安泰醫院停車場　警現場教學解圍

【海豹量體重啦】整隻Q彈移動抖抖跳上體重計超可愛❤️

國際熱門新聞

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

美國將凍結75國「赴美簽證申請」

快訊／伊朗宣布關閉領空　航跡圖曝光

川普祭25%晶片關稅　白宮：減少對台依賴

快訊／暫緩攻打　川普：伊朗保證停止殺害示威者

35cm網路線「插進尿道」！15歲少年劇痛送醫

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間

川普：未用於美國AI的「進口晶片」課稅25%

伊朗示威衝擊　美股四大指數全收黑

川普減稅換台積電加碼蓋5廠　三星淪苦主

川普稱「示威者處決」喊卡　伊朗外長證實

傳北京下禁令　H200晶片不准入境

繼承900萬日圓出國花光　日女曝代價

伊朗電視台釋「暗殺川普」訊息　威脅：這次子彈不會飛偏

更多熱門

相關新聞

00929改版績效超車00878、0056

00929改版績效超車00878、0056

營建土方管理新制於元旦正式上路，引爆龐大廢棄物處理商機，帶動環保龍頭可寧衛股價強勢噴發，成為市場焦點。月配高股息ETF復華台灣科技優息（00929）最新換股名單中納入可寧衛，讓54萬名股民直接搭上這波「綠金」飆速列車。

鄭麗君、楊珍妮赴美實體磋商關稅　會後宣布共識內容

鄭麗君、楊珍妮赴美實體磋商關稅　會後宣布共識內容

快訊／股王信驊飆8700元天價　台股盤中回檔跌逾200點

快訊／股王信驊飆8700元天價　台股盤中回檔跌逾200點

美國隊牛棚史派爾、賈克斯確定加入

美國隊牛棚史派爾、賈克斯確定加入

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄

川普嗆丹麥「2台狗雪橇」擋不住中俄

關鍵字：

AI晶片關稅半導體供應鏈美國川普台積電輝達超微AI科技北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

11歲童買包子完「叫一聲」亡

科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

文大「美女老師」竟是名模　曾被譽林志玲接班人

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

再發低溫！下波冷氣團凍3天

LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

堰塞湖溢流19死　光復鄉長移送地檢署

經典賽中華隊集訓名單曝光

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

更多

最夯影音

更多
尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面