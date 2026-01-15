川普祭25%關稅！輝達、AMD晶片受衝擊　白宮：減少對台依賴

▲川普簽署最新國家安全命令，宣布將針對特定進口的AI晶片課徵25%的關稅。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）14日簽署最新國家安全命令，宣布將針對特定進口的人工智慧（AI）晶片課徵25%的關稅，受影響對象包含輝達（Nvidia）H200處理器及超微（AMD）MI325X等高階半導體。白宮對此重申，此舉是為了扭轉美國晶片高度依賴台灣等國外供應鏈的現狀，確保國家安全。

歷經9個月調查 川普祭出「232條款」重拳

根據白宮發布的命令，這項關稅行動是基於1962年《貿易擴張法》（Trade Expansion Act of 1962）第232條（Section 232）所進行的調查結果。該調查耗時長達九個月，最終確定針對符合特定效能指標的高端半導體及其相關設備採取行動。

白宮在公告中指出，「目前美國所需的晶片中，僅有約10%是完全在國內生產。」這項數據顯示美方對國外供應鏈已達到「過度依賴」的程度，不僅對美國經濟造成威脅，更構成了重大的國家安全風險。

目標減少對台依賴 強迫產線「移回美國」

白宮明確表示，這項關稅政策的核心目的，是為了創造誘因，鼓勵晶片商將生產線轉移至美國境內。川普政府認為，唯有增加國內半導體產量，才能有效減少對台灣等地區晶片製造商的依賴，從根本上解決供應鏈的安全疑慮。

受此消息影響，輝達（Nvidia）、超微（AMD）及高通（Qualcomm）在美股14日盤後交易中股價皆出現微幅下跌。

台灣製晶片「繞道檢測」仍得繳稅

針對供應鏈格局的衝擊，川普政府本週更要求原本在台灣製造、預計銷往中國的晶片，必須先繞道運往美國，由第三方實驗室進行測試。而這些晶片一旦進入美國國境，就必須面對14日宣布的25%關稅。

雖然川普先前曾提議允許輝達向中國出售H200晶片以換取抽成，但此舉涉及憲法爭議，目前細節仍不明確。而白宮也預告，未來可能還會對半導體衍生產品實施更廣泛的關稅。

精準打擊 資料中心免徵關稅

為了降低對國內科技業的即時衝擊，白宮事實清單指出，這項關稅將採取「窄化」原則，豁免範圍包括美國資料中心（Data Centers）、新創公司、非資料中心消費級應用及公部門應用。此外，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也擁有裁量權，可視情況給予進一步豁免。

即便如此，由於台積電（TSMC）承攬了美商多數的高階晶片代工，川普這波針對「產地依賴」而來的關稅閃電戰，後續對台美半導體分工的影響仍備受市場關注。