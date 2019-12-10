紐西蘭火山爆發「啟動刑事調查」！　島上47人國籍全出爐

▲專家預估，懷特島火山未來24小時發生類似規模或更小的噴發事件機率為50%。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭政府稍早針對懷特島火山爆發召開說明記者會，已知在噴發事件發生當下，有來自7國的47名遊客正在島上，許多人受到嚴重燒燙傷，年齡落在13歲至72歲之間。最新消息，將針對這起災難事件展開刑事調查，5名死者遺體現已被運往北島最大城奧克蘭（Auckland），準備展開驗屍程序。

綜合紐西蘭先驅報、衛報等外媒報導，紐西蘭官方已確認火山爆發當下在懷特島上的47人國籍，分別是2名英國人、4名德國人、24名澳洲人、5名紐西蘭人、2名中國人、9名美國人、1名馬來西亞人，但其中5人罹難、34人受傷，仍有8人下落不明。在34名傷者當中，有31人仍在醫院接受治療，另外3人已出院。

▲在34名傷者當中，仍有31人在醫院接受治療，另外3人已出院。（圖／路透）

衛生部門的皮特沃森博士（Pete Watson）表示，現階段仍住院接受治療的31名傷者當中，27人全身有30%以上的燒傷，目前已被分別轉往紐西蘭各地醫院持續觀察，部分傷者有可能會前往澳洲接受治療。

據了解，受害者年齡介於13歲至72歲之間，大多是來當地觀光的旅客，但許多人燒燙傷情況相當嚴重；皮特沃森博士說，目前有多家醫院協助救治患者，許多整形外科醫師、麻醉師等人也在盡全力搶救，「但並不是所有燒傷的病人都能成功活下來。」

面對記者提問的調查是否針對經營懷特島旅遊的業者，紐西蘭警察副處長提姆斯（John Tims）表示，「我們將調查是否有人要對死傷負起刑事責任，但目前仍處於初步階段，我們必須從證據下手，且要和某些人談談，展開進一步調查。」

紐西蘭地質學與核科學研究所（GNS Science）專家持續觀測懷特島的火山活動狀況中。提姆斯指出，相關單位迄今仍在確定島上的狀況，利用船隻把裝有專門監測設備的無人機送至懷特島方圓1公里的範圍內，讓無人機能夠順利升空，「但現在的風太大，到目前為止，我們只試過一次，如果接下來的天氣條件允許，我們還會再繼續嘗試。」

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