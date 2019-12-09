沙烏地阿拉伯餐廳「性別隔離入口」解禁　強制規定→業者自由選擇

▲沙烏地阿拉伯過去強制規定，餐廳必須設置性別隔離的入口。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）政府8日宣布，全國餐廳強制設置的「性別隔離入口」法規鬆綁，改由業者自由選擇是否維持，也就是說，未來不再硬性規定男性、女性與家人必須分開走進飯館。據了解，雖然學校、醫院等公共場所目前仍沒有類似改革，但此舉仍被認為是顛覆數十年來保守風氣的重要里程碑。

沙國「城市鄉村事務部」（MMRA）於8日宣布，不再強制要求國內餐廳依據生理性別（Sex）設置互相隔離、獨立的入口。發言人向《路透社》表示，改變不是強制性的，將交由業者自行決定是否維持此制度。據了解，學校、醫院等公共場所還沒有傳出解禁消息，但過去一年之中，許多餐廳、咖啡廳或其他場所的限制都已悄悄鬆綁。

▲沙烏地阿拉伯達蘭（Dhahran）購物中心中的麥當勞，一群女性在「女士專用」的櫃台點餐。（圖／達志影像／美聯社）

《半島電視台》報導，直到現在，沙烏地阿拉伯的餐廳裡仍有「性別隔離座位區」的情況，女性與家人坐在一起，男人獨自用餐，彼此之間被螢幕或板子隔開。政府尚未宣布，上述情況是否也跟著性別隔離入口的規定被解除。

英國BBC報導，沙烏地阿拉伯近年實施一系列社會改革，2018年解除禁止女性開車的禁令，今年允許女性可在缺乏男性監護人許可的情況之下出國。上述改變獲得外界肯定，但輿論也指出，國內還是存在許多歧視女性的法律，政府進行改革的同時，許多知名女性權利運動者仍遭到逮捕，對於異議人士的壓制也更加龐大，例如知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）於2018年被沙國特務謀殺的案件。



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