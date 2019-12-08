美伊換囚！　川普推文感謝伊朗：我們可以一起做筆交易

▲美伊兩國換囚成功，美國總統川普（Donald Trump）在推特上發文致謝。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國、伊朗達成換囚協議，被指控從事間諜活動的華裔美籍博士生王夕越（Xiyue Wang）正在回家途中，違反貿易制裁的伊朗籍學者索萊曼尼（Massoud Soleimani）也平安獲釋，此消息已獲得兩國官方證實。美國總統川普於7日推文，感謝伊朗公平地談判，「看吧，我們可以一起做一筆交易！」

川普7日在貼文中提到，「歐巴馬政府時期被帶走（儘管有1500億美元的禮物），川普政府時期回來，感謝伊朗非常公平地談判。看吧，我們可以一起做一筆交易！」美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也對此表示，「直到我們把每位被關押在伊朗或世界各地的美籍公民帶回親友身邊以前，美國是不會罷休的。」

▲華裔美籍的王夕越遭伊朗囚禁，2019年12月7日被釋放。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，38歲的王夕越是普林斯頓大學博士生，2016年8月遠赴伊朗做研究，卻因涉嫌從事間諜工作被逮捕，判處10年有期徒刑，已關押在德黑蘭（Tehran）埃溫監獄（Evin Prison）超過3年，7日被送往瑞士釋放，目前已在返家路上。索萊曼尼被指控違反美國對伊朗的貿易制裁，在亞特蘭大的監獄中服刑，原本依據認罪協商，最快1月才能夠獲釋。

美國CNBC報導，伊朗目前面臨國內大規模抗議，與美關係也日趨緊張。據了解，除了王夕越以外，目前還有3名美籍公民被關押在伊朗。

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG — Javad Zarif (@JZarif) December 7, 2019

▲伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）發文證實消息，感謝瑞士政府。

►赴伊朗研究卻遭囚3年！美伊達成「換囚協議」 華裔學者王夕越平安回家



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