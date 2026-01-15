「年終獎金被扣」只剩1個月！　日男持刀砍死社長





記者吳美依／綜合報導

日本東京大田區一名44歲音響公司社長陳屍家中，身上多處刀傷。警方歷經一番追查後，今（15）日逮捕了45歲嫌犯山中正裕，此人是死者下屬，很快坦承犯案，並稱不滿年終獎金從1.5個月被砍至1個月。

獎金被砍！ 嫌犯不認謀殺意圖

TBS、《日本電視台》等日媒報導，死者河嶋明宏7日返家後遇襲身亡，隔日清晨才被發現身亡，頸部與大腿有多處刀傷，渾身是血。

嫌犯山中正裕行凶後，若無其事前往蒲田車站西口的酒吧街暢飲，被酒友察覺行為異常。他落網後向警方供稱，「（社長）在沒說明理由的情況下，將我的年終獎金從原本的1.5個月，縮減為1個月。」

不過，他雖承認動手，卻否認有意謀殺，「我一提出意見，他就勃然大怒，隨後兩人發生肢體衝突，我便用帶來的刀子刺向他的頸部和大腿。」

30年摯友變上司 長期積怨成殺機

更令人唏噓的是，兩人其實是30年摯友，從高中就是同窗好友，甚至一起旅行，河嶋還出席過山中的婚禮。4年前山中抱怨薪水不漲，河嶋主動邀他到自己公司任職，關係從此由「兩名死黨」變成「上司與下屬」。

不過，河嶋對工作要求嚴格，常常訓誡山中「振作一點」，而山中則感到壓力龐大，不滿「為什麼要被好友這樣說話」，導致心中積怨。

一名熟識兩人的小吃店老闆指出，山中酒品不佳，曾喝醉忘記付錢就離開，河嶋因為擔心傷害公司名譽而多次提醒，2人經常為此陷入緊張關係。他認為，這次被扣年終獎金，恐怕只是最後一根稻草，核心問題在於「原本平等的死黨，卻變成了必須服從的階級關係」。

警方搜查嫌犯住處時，確實發現了去年12月發放、相當於1個月薪資的獎金明細。警視廳15日仍在持續搜索兩人任職的音響公司，追查案情細節。