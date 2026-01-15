　
國際

烏克蘭新防長：前線「20萬士兵」逃亡　200萬人躲徵兵遭通緝

▲▼躲避在戰壕中的烏克蘭士兵。（圖／路透）

▲躲避在戰壕中的烏克蘭士兵。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）甫上任便投下震撼彈。他14日在國會坦言，目前烏克蘭軍隊面臨極其嚴重的人力流失，估計已有高達20萬名士兵「擅離職守」（AWOL），更有約200萬人因躲避兵役而遭到通緝。

首揭「血淋淋真相」　20萬人逃兵、200萬人躲徵兵

根據CNN報導，費多羅夫在國會進行投票任命前的演講中，首次公開了烏克蘭軍方一直以來諱莫如深的數據。他透露，目前約有20萬名士兵在未經許可的情況下離開崗位；此外，還有近200萬名烏克蘭男性因為規避軍事服務，目前正處於「被通緝」的狀態。

過去這段時間，關於烏軍士氣低落、逃兵率高的傳聞不絕於耳，但費多羅夫的這番發言，是烏克蘭官方首度證實問題的嚴重規模。

前線慘況曝光　士兵在火力、人數劣勢下苦撐

烏克蘭軍隊多年來為了抵抗實力與規模更強大的敵人，承受了超乎想像的壓力。報導指出，前線戰況極其殘酷，基輔（Kyiv）部隊經常在人數與武器裝備均處於劣勢的情況下，拚死守衛關鍵據點。

▲▼烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。（圖／路透）

▲烏克蘭新任國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。（圖／路透）

雖然烏克蘭法律規定，18至60歲男性必須向軍方登記並隨身攜帶身分文件（僅25至60歲具動員資格），且戒嚴令禁止23至60歲符合資格者出境，但目前仍有數萬人選擇非法逃往國外。

史上最年輕防長上任　澤倫斯基下令：動員必須改革

現年34歲的費多羅夫將於下週滿35歲，他是烏克蘭史上最年輕的國防部長。他此次接替的是轉任第一副總理兼能源部長的什米哈爾（Denys Shmyhal）。在任命會面後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也直言，國家的徵兵動員程序需要進行「更廣泛的變革」。

費多羅夫先前擔任副總理兼數位轉型部長，曾成功主導烏克蘭的無人機作戰計畫。他強調，在人力短缺的困境下，技術進步是唯一的出路。

機器代替人死　強化軍事科技成首要任務

費多羅夫在國會表示，「更多的機器人意味著更少的損失，更多的技術意味著更少的死亡。烏克蘭英雄的生命具有最高價值。」他指出，目前烏克蘭已有500家公司生產無人機、200家企業製造干擾設備，以及20多家私營飛彈生產商。

澤倫斯基強調，費多羅夫上任後的首要任務之一，就是強化軍隊的科技組成，試圖以技術優勢彌補目前嚴峻的人力缺口。

烏克蘭總統澤倫斯基14日宣布能源緊急狀態，且特別把重點放在首都基輔，當地因受到俄軍攻擊導致居民在零下嚴寒環境裡面臨斷水、斷電、供暖中斷的問題。

