LINE「27款免費貼圖」限時下載！兔子波波、日子還是要過鴨

記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖昨（13）日上架1組免費貼圖「LINE 社群 × Effy」，只要將官方帳號加入好友，即可擁有貼圖；另外，還有一共26組免費、隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
LINE 社群 × Effy｜下載請點
下載期限：2026年02月12日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物直播 × 兔子波波｜下載請點
下載期限：2026年02月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物夯話題 × 啊兔｜下載請點
下載期限：2026年02月12日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE禮物 × 椒滴滴｜下載請點
下載期限：2026年02月06日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
愛爾康 × 日子還是要過鴨 - 看清楚了鴨｜下載請點
下載期限：2026年02月05日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 × 情緒化的兔子｜下載請點
下載期限：2026年02月04日
下載條件：達成指定條件
使用效期：90天
LINE購物 × 社畜兔｜下載請點
下載期限：2026年02月03日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
蜜桃貓和小伙伴-寵粉特典貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月26日11時
下載條件：達成指定條件
使用效期：永久
LINE GO × 松尼奇尼｜下載請點
下載期限：2026年01月28日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！｜下載請點
下載期限：2026年03月23日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：180天
華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
TORY BURCH 聖誕樹限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月16日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔｜下載請點
下載期限：2026年01月22日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
全電商 福利熊出任務｜下載請點
下載期限：2026年01月21日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：1800天
LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」｜下載請點
下載期限：2026年01月21日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
黑熊的生活日常｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
路易威登佳節限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年03月16日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
Ralph Lauren Polo Bear Holiday 限定貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
UG × UU：Uni說悄悄話｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
LINE發票管家 × 白木耳｜下載請點
下載期限：2026年01月14日
下載條件：達成指定條件，即可免費下載
使用效期：90天
鯊到基隆｜下載請點
下載期限：2026年01月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
