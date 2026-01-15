快訊／路透：川普決定攻擊伊朗　24小時內發動

▲伊朗示威。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導



據《路透社》報導，區域情勢持續升溫，美國總統川普（Donald Trump）可能在未來24小時內對伊朗進行軍事行動，相關消息已由多名歐洲及以色列官員透露。隨著美國撤離關鍵基地部分人員及伊朗抗爭鎮壓消息曝光，中東局勢顯得更加緊張。

美軍行動箭在弦上 歐洲與以色列官員警告

美國總統川普（Donald Trump）似乎已經下定決心，準備直接介入伊朗局勢。兩位不願具名的歐洲官員在6月14日晚間表示，美國極可能在一日之內發動對伊朗的軍事打擊。不過，行動的具體細節和規模仍舊無法確定。

一名以色列官員也向媒體透露，川普（Donald Trump）已決定介入，但何時採取行動、規模多大都還未明朗。外界普遍認為，區域緊張加劇，迫使美國不得不加快應對措施。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

美軍基地預防撤離 伊朗威脅加劇

根據路透社引述美國匿名官員，美國方面基於預防安全的考量，已開始撤離在中東某些重要基地的部分人員。這項撤離行動正值區域衝突升高之際，美方希望減少人員在風險地帶的暴露。

美聯社也報導，伊朗高層官員曾揚言要攻擊中東美軍基地，導致駐卡達美軍部分人員收到撤離通知。美方官員強調，這些措施屬於預防性質，細節如撤離是否強制、涉及哪些人員、通知人數等，出於安全考量並未詳細公開。

伊朗抗議遭血腥鎮壓 傷亡與逮捕人數激增

總部位於挪威的非政府組織「伊朗人權」（IHR）指出，伊朗安全部隊在鎮壓反政府抗爭時，已造成至少3428人死亡，逮捕超過1萬人。這一消息凸顯伊朗國內情勢的動盪，也可能影響美國未來的軍事決策。

隨著美伊關係持續緊繃，區域各方對美國下一步動向高度關注。美國總統川普（Donald Trump）是否真的會下令對伊朗動武，成為全球焦點。